ÚLTIMAS SEMANAS PARA PAGAR O IPVA 2020 COM DESCONTO, INFORMA SEFAZ

03/03/20 - 16:28:18

Para evitar o pagamento nos últimos dias – e contratempos que ocasionem a perda do prazo –, a Secretaria de Estado da Fazenda chama a atenção de proprietários de veículos que o próximo dia 13 de março é a data final para quitação do IPVA exercício 2020 antecipado com desconto de 10%.

A emissão do documento de arrecadação pode ser feita pelo site da Sefaz (www.sefaz.se.gov.br), onde o contribuinte deve clicar no banner da página principal. Uma outra opção é acessar o botão “Serviços On-Line”/“Emitir DAE IPVA”, inserindo o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan) e o ano-exercício.

O pagamento pode ser facilitado também utilizando o aplicativo Sefaz Mais Fácil, disponível para download nos sistema IOS e Android.

Perdendo o prazo de pagamento antecipado em cota única, o contribuinte pode ainda pagar o valor integral do IPVA seguindo o calendário anual conforme a numeração final da placa do veículo, porém sem o desconto de 10%.

(Foto: Submark/Sefaz)