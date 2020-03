Unit Moot Court prepara grupos para competições nacionais e internacionais

03/03/20 - 13:27:16

Moot Court é uma simulação de julgamento, experiência mais próxima de um tribunal que um aluno pode ter antes dos estágios

Seguindo a tendência das melhores universidades europeias e norte americanas, a Universidade Tiradentes lançou o projeto Unit Moot Court. A iniciativa pioneira em Sergipe vai permitir que estudantes do curso de Direito vivenciem uma simulação de julgamento, experiência mais próxima de um tribunal, antes da fase de estágio.

O projeto tem por escopo permitir a aplicação prática de conceitos trabalhados em sala de aula em competições nacionais e internacionais que lidam com casos simulados. “O objetivo do projeto é promover uma formação humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à adequada compreensão interdisciplinar e global do fenômeno jurídico e das transformações sociais”, disse Samyle Oliveira, coordenadora do curso de Direito-campus Propriá, que participou recentemente da fase nacional da 24ª Stetson’s International Moot Court Competition, em caráter de juíza da Corte Internacional de Justiça.

As competições internacionais já são apontadas por especialistas como um diferencial no currículo dos candidatos no que tange ao crescimento pessoal e profissional dos estudantes que entram no mercado de trabalho de forma mais completa. Para além da competição e da experiência internacional, outras vantagens para o acadêmico são treinamento, oratória, organização e estruturação de argumentos jurídicos e a ainda a possibilidade de fazer pesquisas.

“A intenção é abrir diferentes editais à medida em que forem surgindo as oportunidades de inscrição das equipes em competições como Stetson International Environmental Moot Court Competition, Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Moot Baiano de Direito Tributário, Competição de Processo Civil, International Criminal Court e Arbitragem Empresarial. Inclusive, uma equipe da Unit Sergipe já confirmou participação no Moot Baiano de Direito Tributáro”, revelou Samyle.

Para auxiliar as equipes, o projeto já conta com a participação de professores especialistas e/ou com experiência, a exemplo dos discentes, Prof. Ms. Alex Daniel, Profa. Ms. Samyle Oliveira, Prof. Doutor José Gomes, Profa. Ms. América Nejaim, prof. Doutor Ronaldo Marinho, prof. Doutor Augusto César, Prof. Esp. Rivaldo Salvino.

Workshop

Com a finalidade de apresentar a metodologia dos Moots será realizado na Unit-campus Farolândia, nos dias 13 e 14 de março, o I Workshop do “UNIT Moot Cout”. No dia 13, às 14h, no Innovation Center acontece a palestra de abertura. No dia 14 será realizada na sala 9, do bloco D, uma Simulação de Julgamento.

Fonte e foto assessoria