Amor de mãe- Danilo contrata falsa mãe para trabalhar no restaurante da família. O rapaz também empresta dinheiro para Fátima, mas tem gente que não vai gostar desta história

Ela conta que está sem dinheiro e rapidamente consegue a empatia do rapaz. Ele lhe empresta uma quantia considerável e promete lhe ajudar mais no dia seguinte.

Thelma não gosta da situação, por isso diz ao filho para dar um basta no relacionamento depois disso.

No entanto, Danilo não parece concordar com a mãe. Vendo que Fátima precisa mais de uma quantia, ele oferece uma vaga para ela trabalhar no restaurante da família.