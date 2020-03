Bernard Charlot é o primeiro conferencista do Seminário de Educação

04/03/20 - 13:59:28

“A qualidade da educação não se trata de medir, mas sim de avaliar”, essa foi a provocação lançada pelo Doutor Bernard Charlot, professor voluntário da Universidade Federal de Sergipe (UFS) na primeira conferência do Seminário da Qualidade da Educação Básica, realizado pela Escola do Legislativo e a Academia Sergipana de Educação. Conferências ocorrem ainda na quinta (5) e sexta-feira (6).

Charlot é Doutor Honoris Causa da Universidade de Patras (Grécia), Professor Titular Emérito da Universidade Paris 8 (França). Publicou e/ou organizou 22 livros. O conferencista abriu o Seminário que continua na tarde desta quarta-feira com a diretora do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, com o tema O IDEB e a Qualidade do Ensino Fundamental.

A partir das 9h, na quinta-feira (5), o ex-secretário de educação de Sergipe, Jorge Carvalho, vai tratar do IDEB e a Qualidade do Ensino Médio. O Ph.D João Batista de Oliveira fecha a programação com o tema central do evento.

Ainda é possível fazer inscrições presenciais. Toda programação está no site https://seminarioeducacao-se.com.br/

Por Fernanda Queiroz (Ascom/ELESE)