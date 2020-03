Cabo Amintas, Rodrigo Valadares, Emília Correia e cabo Didi participam de Reunião

04/03/20 - 05:13:21

Na manhã desta terça-feira, 03, o vereador Cabo Amintas (PTB) recebeu na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) a visita do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e presidente do partido do qual fazem parte.

Durante a visita de cortesia, o deputado conversou com Cabo Amintas, Cabo Didi e Emília Correia (Patriota). Falaram sobre política e diversos assuntos, entre eles a questão eleitoral para 2020. Não foram definidas quaisquer mudanças para os vereadores Cabo Didi e Emília Correia.

Amintas comentou sobre a sua possível mudança de partido. “Sabemos que esse é um ano de eleição e precisamos tomar as decisões com cautela. Mas adianto que em breve serei empossado como vice-presidente estadual do Partido Social Liberal (PSL)”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas