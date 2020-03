Câmara de Lagarto vai instalar uma CPI que investigará gastos com o transporte escolar

04/03/20 - 09:45:06

Oito vereadores da Câmara Municipal de Lagarto, assinaram o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os processos de locação de veículos pela prefeitura de Lagarto.

A informação passadas pelo vereador Eduardo de João da Maratá, são de que a comissão deve ter três membros e será formada por dois vereadores de oposição e um de situação.

Durante entrevista concedida ao radialista Narcizo Machado, nojornal da Fan, na manhã desta quarta-feira (04) Eduardo de João informou que o número de assinaturas já é suficiente para abertura da CPI que deverá investigar os dados e documentos apresentados pela gestão da prefeita Hilda Ribeiro, mulher do deputado federal, Gustinho Ribeiro.

As informações são de que vários contratos ligados ao transporte e ao abastecimento no município, se refere aos gastos feitos pela Prefeitura, que já pagou R$ 7 milhões a uma empresa do transporte escolar pertencente a amigo da família de Hilda, mas não há ônibus para levar os alunos às escolas e quando há são em condições precárias, segundo os vereadores.

Com informações do jornal da Fan