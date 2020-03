Cartilha para o bom jornalismo

O Governo Federal surpreende ao divulgar nova edição de uma cartilha para proteção de jornalistas e comunicadores no Brasil. É um documento que fora lançado no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), que chega a sugerir uma das ações menos vistas hoje em todo o Brasil: “as autoridades públicas têm a obrigação de condenar veementemente agressões contra jornalistas”. Dá para rir sim! Exatamente porque tem ocorrido o contrário, por parte do próprio presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares.

O presidente tem sido criticado pelas suas posições contra jornalistas, inclusive agredindo-os verbalmente com insinuações que aparentemente se tratam de trocadilhos de extremo mau gosto, geralmente aplaudido por uma claque que o acompanha nessas entrevistas rápidas. O que está na tal cartilha é tudo que autoridades brasileiras não cumprem, quando são abordadas para responder perguntas que lhes parecem inconvenientes, ou com notícias que revelam erros, equívocos ou ilícitos praticados por eles.

Apesar de fecharem os olhos para reações de determinadas figuras da política nacional em relação às notícias, nesse aspecto à esquerda e a direita se fundem. O ex-presidente Lula (PT) tem a mesma posição de Jair Bolsonaro em relação à imprensa de forma geral. Tanto Lula quanto Bolsonaro não gostam de ler ou ouvir verdades que os atinjam e passam a divulgar que estão sendo perseguidos pela mídia, exatamente para tentarem desclassificar a informação verdadeira, através de desmentidos sem consistência.

A cartilha sobre a proteção de jornalistas e comunicadores no Brasil diz ainda que “os agentes do Estado não devem adotar discursos públicos que exponham jornalistas”. Seria o sonho de todos que tentam passar informação honesta à sociedade, mas nessa época de grupos e redes sociais, valem mais alguns hipócritas que excedem nos elogios e têm criatividade admirável para denegrir, desmoralizar e esculachar os que se “atrevem” a publicar ilícitos, excessos e devaneios de autoridades, seja qual for o Poder que representam.

O jornalismo, de uma forma em geral, passa por momentos difíceis. De alguma forma a virtualidade da informação permite que se dê o tom elogioso ou áspero nas informações, sem nenhuma exigência da ética e dos bons costumes. Um horror que agrada a quem pode manter uma rede de bajuladores e agressores à disposição de sua insensatez. A cartilha transmite o que todo profissional de imprensa deseja, mas desagrada às próprias autoridades que a divulgam e que não cumprem o que determinam as suas formas e regras.

Mas a culpa não é apenas dessas autoridades que infringem o que determina a tal cartilha, mas também de profissionais que não têm compromisso com a boa informação, com a ética e se “dão bem” divulgando elogios e se excedendo na agressão, jogando a essência da notícia no lixo, tipo de atividade que até dá mais dinheiro.

Vinícius deixa o DEM

Em longa conversa com o presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, o vereador Vinícius Porto anunciou sua saída do partido.

*** Os dois lamentaram muito. São amigos de longas datas: “comecei a vida política com Machado”, disse Vinícius.

*** Abraçaram-se na saída da reunião e Vinicius considerou que “está tudo bem”. Nesse momento o vereador fica sem partido.

Caminha para o PDT

Também ontem pela manhã, Vinicius Porto teve reunião com vereadores do PDT, legenda que deve se filiar à convite do prefeito Edvaldo Nogueira.

*** Disse que há apenas uma resistência à sua entrada no PDT: vereador Isaias Silveira.

*** Vinícius lembrou que foi colega de Fábio Henrique (PDT) na Câmara de Aracaju e é amigo de Jason Neto.

Ficam com Rodrigo

Os vereadores Cabo Didi e Cabo Aminthas vão se filiar ao PSL e apoiar a candidatura do deputado estadual Rodrigo Valadares à Prefeitura de Aracaju.

*** Rodrigo diz que sua candidatura a prefeito está “cem por cento decidida”. E que só deixará de disputá-la “se Deus não quiser”.

Conversa com Emília

Rodrigo Valadares também conversou com a vereadora Emília Correa (Patriota), para que comecem um projeto juntos, sem tratar sobre questões de partidos. Os dois ficaram de ter novas conversas mais adiante.

*** Emília também está conversando com a delegada Georlize Teles (DEM) e pode ficar ao seu lado na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

Vota contra vetos

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que tem por regra votar sempre contra os vetos e “não seria diferente agora”.

*** – Aliás, nesse caso [do veto ao orçamento impositivo], me chama atenção ter sido vetado, já que o orçamento impositivo sempre foi defendido e elogiado por toda família Bolsonaro, disse.

Sobre vereadores

Sobre as eleições em Sergipe, Fábio Mitidieri revela que está trabalhando “forte para montarmos uma chapa de vereadores bastante competitiva em Aracaju”.

*** Quanto à indicação de um nome para vice, o deputado admite que “está cedo pra esse tipo de definição”. E complementa: “o que deixamos claro é nossa intenção de formar a chapa”.

José Dirceu e Gama

O ex-ministro José Dirceu (PT) tomou café da manhã, ontem, no Hotel Real Classic, orla de Atalaia, com o amigo João Augusto Gama (MDB), ex-prefeito de Aracaju.

*** Conversaram sobre a política nacional e Gama o atualizou sobre a situação de Sergipe. Gama disse a Dirceu que Edvaldo faz uma “excelente administração”.

*** Foi um reencontro de companheiros do Congresso clandestino da UNE, em Ibiuna-SP, em 1968, que fora reprimido pela ditadura militar. Gama confidenciou que votaria em Dirceu para presidente da UNE.

Esteve em Estância

João Augusto Gama e Jorge Carvalho participaram, na segunda-feira, de lançamento do livro de José Dirceu e palestra proferida por ele na Câmara Municipal de Estância.

*** O professor Jorge Carvalho deu a Zé Dirceu o seu livro sobre a história do MDB em Sergipe.

Entre delegados

A delegada Daniele Garcia (Cidadania), pré-candidata a prefeita de Aracaju, entra na mira de colegas seus que também podem disputar o mesmo mandato.

*** Ontem um deles disse que Daniele ameaça divulgar informações que ela mantém em segredo desde quando esteve à frente da Deotap.

*** E pergunta: “Se realmente essas ameaças procedem, Daniele deve revelar porque não fez essas divulgações antes”.

Viabilidade posta

Domingo passado o PSB Nacional enviou um relatório ao ex-deputado federal Valadares Filho informando da viabilidade de sua candidatura à Prefeitura de Aracaju.

*** Na segunda-feira, o Diretório Municipal do partido se reuniu para reafirmar a pré-candidatura de Valadares a prefeito da Capital.

Incitar a população

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse ontem que “não adianta o presidente Bolsonaro incitar a população contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal, para resolver questões institucionais”.

*** – Nós estamos numa democracia em que o diálogo é fundamental. No Congresso, estão os legítimos representantes do povo, para discutir os rumos do Brasil, concluiu.

Ivan sem definição

O ex-prefeito Ivan Leite (Republicanos) disse ontem que em relação às eleições municipais de Estância ainda não há definição.

*** Ivan está no mesmo partido, mas vem recebendo vários convites de outras siglas, que reconhecem a “sua capacidade política e seu trabalho por Estância”.

*** Isso pesa em relação à sua posição partidária.

Foto no carnaval

No carnaval, o pré-candidato a prefeito de Estância pelo Psol, economista Márcio Souza, publicou uma foto dele com Ivan Leite, que se tornou o assunto político da cidade.

*** Ivan não fará aliança com Márcio Souza, mas poderá apoiá-lo. Já a vice-prefeita Adriana Leite pode candidatar-se à reeleição, disputar a Prefeitura ou ficar sem mandato.

Pare de barganhar

O Senado manteve os vetos do Governo à emendas impositivas e o senador Alessandro Vieira (Cidadani) cobrou ao Executivo que pare de barganhar com o Centrão da Câmara um acordo para a votação.

*** Cabe ao Governo escolher a forma de negociação e se optar por blocos que podem ceder a argumentos diferentes, a culpa será dele.

PSB em Lagarto

O PSB realizou, ontem, em Lagarto, reunião com os pré-candidatos a vereador pelo município, entre eles o radialista Prefeitinho, que vai filiar-se ao partido, deixando o PSL.

*** Prefeitinho está trabalhando para que o PSB apóie a reeleição de Hilda Ribeiro (SD).

*** O PSB vai tentar trazer o empresário Givaldo do Feijão, que é ligado a Valmir Monteiro, para indicá-lo a vice. Caso não seja possível, o próprio Prefeitinho coloca seu nome à disposição.

Um bom bate papo

Rejeitam nomes – Vereadores para trocar de partido escolhem ou rejeitam quem eles imaginam que pode ter votos para superá-los.

Sobre viagem – Deputados viajam a Brasília para encontro nacional da Unale e aproveitam para tratar de interesses de seus municípios nos Ministérios.

Chuvas de março – Chuvas fortes maltratam Estados do Sudeste – como Rio e São Paulo – e provocam inundações e mortes.

Nome do PSB – O ex-senador Valadares (PSB) afirma que o ex-deputado federal Valadares Filho é o nome do partido para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Pode apoiar – Comentários nos bastidores políticos de que Gilmar Carvalho pode apoiar candidatura da delegada Daniele Garcia (Cidadania) à Prefeitura de Aracaju.

Espera decisão – Gilmar Carvalho, entretanto, ainda espera decisão do TSE sobre o direito de sair do PSC e filiar-se a uma nova legenda.

Iran propõe – O deputado estadual Iran Barbosa (PT) propõe a criação do Dia do Servidor Público Estadual Aposentado. Tudo bem, mas que não seja feriado.

Clima de eleição – Em cidades do interior o clima de eleições já está à vista, principalmente em relação a formação de chapas proporcionais e trocas de legenda.

Pulam janela – As conversas na Câmara Municipal de Aracaju são intensas e a partir de hoje alguns vereadores já pulam a janela para troca de partido.