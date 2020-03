CHARGE DIVULGADO PELO SINTESE REVOLTA DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL BARRETO

04/03/20 - 16:53:00

O deputado estadual capitão Samuel Barreto demonstrou irritação ao tomar conhecimento de uma charge que foi divulgada no site do Sintese, onde mostra um policial militar fardado, “revistando” alunos dentro de sala de aula, em frente a um quadro.

Samuel Barreto disse que lamenta tal fato e que “tenho certeza que essa não é a opinião da maioria dos professores e professoras. Lamento que o Sintese esteja tentando confundir a opinião dos pais de alunos”, disse o parlamentar.

O deputado disse ainda que “é preciso entender o que é uma escola cívico militar e da maneira como dizem, não condiz com a verdade. A escola cívico militar foi criada para formar os futuros e futuras homens e mulheres de bem, com ensino de alto nível, mas com disciplina e ai, vemos um Sindicato ironizar um policial militar, colocando um desenho como se estivesse com uma metralhadora pendurada ao pescoço. É Lamentável e espero que o sindicato se retrate perante os policiais militares de Sergipe e de todo o Brasil”, disse Samuel.