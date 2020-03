Veja lista aprovados no vestibular do campus Lagarto da UFS

04/03/20 - 17:06:23

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) divulga o resultado do vestibular 2020 do campus Lagarto. Confira aqui a lista com os aprovados, excedentes e eliminados do processo.

Juntamente com o resultado foi divulgado também o edital de matrícula institucional dos candidatos aprovados no vestibular em 2020. Interessados devem ficar atentos aos prazos e documentos necessários para dar entrada ao processo de matrícula. Acesse o edital completo aqui.

Para esclarecer dúvidas ou buscar outras informações, entre em contato com a Prograd pelo e-mail [email protected]

Fonte: Ascom UFS