Dupla que seqüestrou motorista de aplicativo em Aracaju é presa em Lagarto

04/03/20 - 08:04:41

Policiais Militares do 7° Batalhão prenderam no final da noite desta terça-feira (03), dupla acusada de seqüestro.

A prisão ocorreu apos informação de que pessoas tentaram praticar um roubo a um motociclista, no povoado Colônia 13. Os militares realizaram buscas no sentido de localizar, encontrando os acusados nas proximidades da rodoviária de Lagarto, quando iriam praticar um roubo a passageiros que desciam de um ônibus.

A dupla foi presa com um revólver calibre 38 com 12 munições. Eles confessaram que o veículo que conduziam, um HB20 branco, havia sido tomado de assalto no Coroa do Meio, em Aracaju, quando sequestraram o motorista de aplicativo.

A vítima foi amarrada e conduzida até Itaporanga D’ajuda, sendo liberada nas proximidades da Maratá.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Itabaiana.