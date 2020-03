Edvaldo faz denúncia na SSP de golpe no WhatsApp que envolve a Prefeitura de Aracaju

04/03/20 - 18:50:08

O prefeito Edvaldo Nogueira esteve nesta quarta-feira (04) na Secretaria da Seguramça Pública e prestou queixa contra uma pessoa que se identifica como Thais Nogueira, através do número 79 9653-6985, e convida as pessoas a participarem do grupo no WhatsApp Prefeitura Municipal de Aracaju Cidadãos de Bem e Saúde Para Todos.

Edvaldo disse que “infelizmente, uma amiga aceitou o convite e recebeu um código por SMS. Após isso, seu telefone foi clonado e começaram a se passar por ela solicitando dinheiro aos contatos”.

O prefeito alertou que nem ele e nenhum dos seus assessores ou pessoas próximas criaram qualquer tipo de grupo neste sentido e nem solicitou dinheiro. “Cuidado, não caiam neste ou qualquer tipo de golpe! Denunciem qualquer suspeita”!