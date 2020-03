Em nota, prefeitura de Lagarto diz que vem agindo com transparência e responsabilidade

04/03/20 - 13:35:29

A prefeitura de Lagarto emitiu uma nota nesta quarta-feira (04) informando que não recebeu notificação do Ministério Público sobre situação dos contratos de locação de veículos.

A nota diz ainda que “lamentavelmente, em ano eleitoral, preocupados apenas com brigas e picuinhas políticas, alguns vereadores de oposição buscam a todo momento tentar desestabilizar a atual gestão criando fake news e inventando dados mentirosos sobre contratos e valores pagos para execução deles”

Sobre a CPI que será instalada Pela Câmara Municipal, a nota diz que “faltando apenas oito meses para a eleição, a criação de uma CPI depõe contra o atual momento vivido por Lagarto, onde obras estão sendo realizadas, servidores recebendo de forma antecipada, piso dos professores reajustado, pagamentos estão sendo feitos dentro da legalidade e os contratos são honrados conforme a Lei”.

A nota conclui dizendo que “a prefeitura de Lagarto informa para a população que vem agindo com transparência, responsabilidade e compromisso com erário público preocupada com o futuro do seu povo”.

Com informações da assessoria