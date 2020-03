Emenda aprovada pelos vereadores garante recursos da PMA para quadrilhas juninas

As quadrilhas juninas de Aracaju, grupos artísticos responsáveis por belos espetáculos durante os festejos juninos de Sergipe, poderão contar com uma importante ajuda este ano. No final de 2019, os vereadores da capital aprovaram na Câmara de Aracaju uma Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 411/2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Aracaju para 2020 (Lei Orçamentária). A emenda aprovada diz que deve ser destinado o valor de R$ 200 mil para apoio aos festejos juninos, com direcionamento para as quadrilhas juninas de Aracaju.

O autor da emenda foi o vereador Adriano Souza Santana (Cabo Didi), que considera um ato nobre para a manutenção e fortalecimento das tradições juninas em Aracaju. “O objetivo é alocar recursos financeiros na ação de apoio aos festejos juninos e datas comemorativas, visando apoiar as quadrilhas juninas de Aracaju”, justificou o vereador. A emenda foi aprovada por maioria no plenário da Câmara no dia 03 de dezembro de 2019.

A emenda não é impositiva, e para ser liberada depende de força política do movimento junino sergipano ou do bom senso do prefeito Edvaldo Nogueira. “Essa emenda é de grande importância. Nos últimos cinco anos o movimento junino não vem recebendo ajuda alguma do poder público. E uma emenda como essa é uma vitória para as quadrilhas juninas de Aracaju. Com certeza irá nos ajudar bastante para a confecção dos trajes, pagamento dos grupos musicais, e de todo o trabalho para 2020”, garante Sérgio Luiz, presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de Sergipe (Liquajuse) e presidente do Conselho Fiscal da União Nordestina de Entidades de Quadrilhas Juninas (Unej).

Para Sérgio, essa ajuda de R$ 200 mil representa uma vitória do movimento junino. “Como presidente fico orgulhoso em poder conseguir essa emenda parlamentar de um amigo, que é o vereador Cabo Didi. Veio em boa hora e esperamos que o prefeito possa se sensibilizar para ajudar as 10 quadrilhas de Aracaju”, disse. “Ainda não é isso que o movimento merece, mas é uma ajuda bastante significativa. É a primeira ajuda e a gente precisa chegar ao prefeito para mostrar as necessidades das nossas quadrilhas juninas, que são muitas”, afirma o presidente da Liquajuse.

“As pessoas precisam ter conhecimento de que uma quadrilha junina hoje custa mais de R$ 100 mil para montar seu espetáculo. E a maioria dos brincantes é assalariada. São trabalhadores do comércio, vigilantes, autônomos, professores… Nesse momento de crise, se não vier ajuda, mais quadrilhas juninas irão parar, irão ficar para trás, porque a dificuldade é muito grande. As coisas estão ficando muito caras no comércio, e os quadrilheiros estão cada vez mais sem condições de fazer parte desse espetáculo”, alerta Sérgio Luiz.

No final da legislatura de 2016, a ex-vereadora Lucimara Passos havia conseguido a aprovação de emenda semelhante, mas com o valor de R$ 500 mil, a ser investido nas quadrilhas juninas de Aracaju em 2017. Na ocasião, o prefeito Edvaldo Nogueira não liberou nenhum centavo desse recurso. “Mas esse ano temos certeza de que o prefeito irá nos ajudar. E sabendo dessa ajuda da prefeitura, a gente pode trabalhar para fazer um São João mais tranqüilo em 2020. Estamos aceitando qualquer ajuda”, garante o presidente Sérgio Luiz.

