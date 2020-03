EXECUÇÃO É FILMADA E VÍDEO É DIVULGADO NAS REDES SOCIAIS NO INTERIOR DO ESTADO

04/03/20 - 08:29:24

Um homem de 31 anos foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira (4) no município de Boquim. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime tenha sido praticado por um ex-presidiário, já condenado por outro homicídio.

O crime foi filmado por um indivíduo que estava no local com o autor e a vítima e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que o assassino conversa com a vitima que implora: “faça isso não, faça isso não”. Em seguida efetua três disparos, matando-o no local.