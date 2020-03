FÁBIO MEIRELES REBATE PROMOTOR DE JUSTIÇA E PEDE RESPEITO ÀS IGREJAS

04/03/20 - 12:35:11

O vereador Fábio Meireles (Cidadania) utilizou a Tribuna durante o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), durante a 6ª Sessão Ordinária na manhã desta quarta-feira, 4. Em seu discurso, o parlamentar rebateu a fala do promotor de justiça Peterson Almeida Barbosa, que esteve na CMA no dia anterior.

Na oportunidade, Peterson utilizou a Tribuna Livre para falar sobre a relação entre religião e política. Fábio exibiu o vídeo de uma determinada fala do promotor, onde ele destaca que pastores e líderes evangélicos têm crescido cada vez mais na política e que eles podem se candidatar, mas que o grande poder de influência que possuem pode causar prejuízos.

Fábio afirmou respeitar o trabalho e o discurso de Peterson, mas disse que tal fala se enquadraria como uma perseguição. “Recebemos ontem o Dr. Peterson, homem de bem que fez sua explanação e abriu seu coração nesta Casa. Eu tinha tudo para não falar sobre isso. Não me enquadro, pois não sou pastor. Nas minhas campanhas não coloquei ‘diácono Fábio Meireles’, não faço parte das igrejas que ele citou. Poderia ficar em silêncio, deixar o pessoal só tomar pancada. Mas pelo que foi colocado por Dr. Peterson, eu tenho no mínimo o dever de me posicionar. Quando ele enquadra as igrejas e pastores evangélicos, direciona a fala dele para um grupo. Caracterizou-se para mim como perseguição”, pontuou o vereador.

O parlamentar complementou sua fala defendendo a igreja, pedindo mais respeito à mesma e defendendo o papel da instituição na sociedade. “Não sou da Igreja Universal, nem da Assembleia de Deus. Vejo até alguns colegas que frequentam as igrejas, quando tem algum evento cristão aqui sobem na Tribuna para defender, mas quando chega uma pessoa para acusar e desqualificar o papel da igreja, diz ‘estamos juntos’. De qual lado você está? Eu estou do lado que sempre estive, tenho a minha posição. Dr. Peterson, vossa senhoria tem todo o direito de fazer sua tese, mas peço respeito às igrejas, porque elas têm exercido um papel fundamental na sociedade. Não foi falado ontem e nem é dito aqui, quando muitas vezes um drogado deixa de ser drogado, um cidadão com histórico ruim deixa de fazer algo por conta da igreja. Não é o pastor, ele está ouvindo a palavra que tem poder de transformar”, encerrou.

Foto César de Oliveira

Por Eduardo Costa e Alexandra Brito