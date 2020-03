Guilherme, do BBB20, comenta choro de Victor Hugo após a Eliminação. Ex-brother reage à comentários da web

Sexto eliminado do BBB20, com 56,07% dos votos, Guilherme respondeu comentários da internet a convite da #RedeBBB. Para um dos internautas, que escreveu: “Eliminação do Guilherme: eu fui, eu tava, eu votei”, o modelo respondeu com bom humor: