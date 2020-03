Hemose convida doador para repor estoques de sangue

04/03/20 - 16:10:26

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convida a população para colaborar com a doação dos sangues, O, A, B e Ab, Positivo e Negativo. A medida de segurança visa restaurar os estoques de sangue e hemocomponentes para atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar.

A gerente de Captação, assistente social Rozeli Dantas, explicou que após feriados prolongados há uma redução nas doações de sangue. “Os estoques precisam ser normalizados, por isso, estamos pedindo o apoio da população e dos voluntários fidelizados ao serviço para que venham até o Hemocentro renovar sua doação”, justificou ao citar a necessidade dos sangues Rh negativo. “O sangue O negativo é doador universal, ou seja, ele substitui qualquer tipo de sangue seja positivo ou negativo”, alertou a gestora.

No atual momento a equipe trabalha em contato direto com o doador cadastrado ao hemocentro, através de mensagens e ligações telefônicas. “Estamos buscando doadores fator Rh negativo, e a reposição dos estoques de plaquetas pelo método de Aférese. O procedimento utiliza um equipamento que é conectado ao doador através de punção da veia e coleta apenas as plaquetas. Os demais componentes do sangue retornam ao organismo”, detalhou Dantas.

Para restabelecer os estoques o Hemose trabalha intensificando os serviços de agendamento de campanhas para doação de sangue, cadastro de medula óssea, palestras e visitas técnicas. Nessas ocasiões os profissionais trabalham para promoção da conscientização sobre a importância da doação de sangue, esclarece mitos e explica como ocorre os processos de doação e processamento do sangue e seus componentes, plaquetas, hemácias e plasma.

Intervalos

É importante ressaltar que em conformidade com as legislações vigentes do Ministério da Saúde (MS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que normatizam o serviço de coleta, processamento e dispensação de sangue, o homem pode doar sangue num intervalo de dois a três meses e a mulher a cada três ou quatro meses. Mais informações sobre os serviços através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.