MULHER DE 63 ANOS É MORTA DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO EM ITABAIANA

04/03/20 - 07:18:47

Um crime ocorrido no inicio da manhã desta quarta-feira (04) chocou os moradores do Povoado Caraíbas, no município de Itabaiana,

As informações são de que uma idosa identificada como Maria de Lourdes, 63 anos, foi alveja por um tiro ao tentar fugir de um assalto em sua residência.

A idosa estaria em sua residência em companhia do marido, quando dois marginais chegaram e anunciaram o assalto. A vitima tentou correr e acabou sendo atingida por um tiro e morreu no local.

Já o marido e um filho que estavam no local foram espancados pela dupla e ficaram com alguns ferimentos, após serem atingidos por socos e chetes.

A polícia foi acionada e está no local fazendo os levantamentos.

Quem souber de alguma informação pode informar a polícia através do 190 ou 181.