Mulheres de Riachuelo aprendem os caminhos do empreendedorismo feminino

04/03/20 - 08:41:19

Cidadãs de Riachuelo participaram na manhã dessa terça-feira (03) da qualificação “ELA PODE”. A iniciativa parte do Instituto Rede Mulher Empreendedora e conta com o apoio do Google, chegando ao município como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher (8 de março), que está sendo feita pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A apresentação do dia contou com a participação da orientadora Márcia Meirellys, que passou várias noções de empoderamento e empreendedorismo feminino.

Na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), as mulheres participantes puderam ouvir dicas para lidar com ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento da vida em sociedade. Liderança, comunicação, networking, marca pessoal, negociação, finanças e ferramentas digitais foram alguns dos temas abordados. “Nosso objetivo é capacitar mulheres para que conquistem um emprego ou abram seu próprio negócio. O curso é realizado em todo o Brasil e hoje estamos aqui para incentivar essas mulheres guerreiras da cidade de Riachuelo”, frisou Márcia.

A secretária municipal de Assistência Social, Cecília Dias, falou da importância da valorização da mulher e o que a Prefeitura de Riachuelo tem feito nesses últimos anos para que essa ideia ganhe cada vez mais força na comunidade. “Como todos sabem, nossa prefeita é mulher, e dona Cândida sempre procurou fazer da sua administração um espelho para que outras mulheres também saibam de sua importância na sociedade. Temos que valorizar isso e começar desde de cedo, em casa, em nossa família”, pontuou.

Para Helen Ferreira (31), moradora da cidade, a possibilidade de assistir a palestra trará a oportunidade de enxergar novos caminhos para o seu negócio. “Sou dona de casa, mas compro e revendo roupas e bijuterias, por isso, quero aprender cada dia mais para aprimorar meu autoconhecimento nos negócios e, quem sabe, um dia, realizar meu sonho de abrir a minha própria loja”, espera a cidadã que é mãe de dois filhos.

TDantas Comunicação