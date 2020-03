Polícia Civil prende suspeito de praticar golpes em site de vendas

04/03/20 - 11:04:54

O suspeito acumulou cerca de R$ 600 mil reais ao longo de seis meses

Policiais civis do Centro de Operações Especiais (Cope) e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) prenderam Maxwell de Oliveira Honorato, conhecido como “Marquinhos”, 29, em Maceió, Alagoas. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto, pela prática do crime de estelionato, em Sergipe, e pela prática do crime de roubo, em Alagoas.

De acordo com as informações policiais, “Marquinhos” fez cerca de 450 anúncios falsos em um site de vendas, ao longo de seis meses, utilizando mais de 400 contas falsas, totalizando cerca de R$ 600 mil em negociações de produtos que não existiam.

Após se interessarem pelos anúncios criados pelo investigado, as vítimas entravam em contato com “Marquinhos”, através de um aplicativo de mensagens, e transferiam o dinheiro para contas bancárias informadas por ele. Em seguida, ele excluía o anúncio e bloqueava o contato da vítima, deixando-a no prejuízo.

Ainda segundo as informações, “Marquinhos” também angariava pessoas para emprestarem suas contas bancárias para que as vítimas pudessem concluir os depósitos em contas de terceiros e assim manter sua identidade preservada. A empresa responsável pelo site de vendas enviou um representante do Setor de Segurança que auxiliou nos levantamentos dos dados.

A delegada Mayra Moinhos explicou a ação do suspeito na prática dos crimes. “A operação Linha Branca foi deflagrada para apurar crimes de fraudes na modalidade de estelionato. É uma pessoa que já tem processos na Justiça. Ele se utilizava de sites e aplicativos de compra e venda de produtos novos e seminovos. Ele fazia o anúncio por preços abaixo do mercado, se vinculando a lojas de eletrodomésticos dizendo que se tratava de uma promoção. Após a vítima se interessar pelo anúncio, e pagar um sinal, ele tirava o anúncio e a vítima se dava conta de que tinha caído em um golpe”.

As investigações prosseguem. “Nós identificamos oito boletins de ocorrência de ações criminosas praticadas por ele. A investigação continua no sentido de apurar quem emprestava as contas bancárias e qual o volume de crimes praticados por ele”, concluiu a delegada.

A operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência Judiciária da Capital alagoana. “Marquinhos” foi levado ao COPE onde prestou esclarecimentos e se encontra à disposição da Justiça em ambos os estados.

Informações e foto SSP