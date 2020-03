POLICIAIS DO 7º BPM EVITAM SEGUESTRO, RECUPERAM CARRO E PRENDEM DUPLA

04/03/20 - 05:57:25

No final da noite desta terça-feira (03) policiais militares do 7º BPM foram acionados para atender a uma tentativa de seqüestro e roubo ocorrido no centro do município de Lagarto.

Os militares agiram rápido e conseguiram abordar o veículo em que estavam a vitima e dois assaltantes, entre eles, um menor de idade e que já havia sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo.

Eles foram presos após uma longa perseguição pelas ruas da cidade. Com a dupla a policia apreendeu um revólver calibre 38, 12 munições, além da recuperação do veículo e a libertação da vitima.

Ao final da ação, a mãe da vitima gravou um vídeo agradecendo aos militares. “Eu agradeço primeiro a Deus e depois a esses profissionais que agiram com profissionalismo e salvaram meu filho. Eu não imaginei quanta competência tem esses policiais. Agora nesse momento eu fiquei sabendo como eles se envolvem. Que Deus abençoe a todos”, disse a mãe emocionada.