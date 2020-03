Políticos na muda

04/03/20 - 07:36:42

Vereadores interessados em trocar de partidos estão apressados para fechar os entendimentos, pois os que pretendem disputar as eleições deste ano só têm de amanhã até o dia 3 de abril próximo para mudar de endereço partidário. Portanto, este quase um mês será de muitas conversas de bastidores e de acordos fechados na calada da noite. Na hora de escolher uma nova legenda, os vereadores vão levar em conta três fatores: o valor que a sigla lhe oferecerá do fundo eleitoral, o tempo de rádio e TV para a propaganda eleitoral gratuita e, se possível, o domínio do diretório municipal. Neste processo, cabe ao eleitor acompanhar a movimentação política para perceber quem está trocando de partido por incompatibilidade com os atuais aliados, e os que estão pulando a cerca por mero interesse eleitoral. Apesar do desejo em trocar de legendas, muitos vereadores podem ficar só na vontade, pois temem serem escanteados no novo endereço e, por consequência, colocarem em risco as reeleições em outubro deste ano. Danôsse!

Ingerência política

Nada mais justo que os políticos e a população lutem contra o anunciado fechamento de 17 agências do Banese no interior, porém é preciso muito cuidado para que essa ingerência não afete o futuro do banco. É de se acreditar que a direção do Banese fez cuidadoso estudo para decidir lacrar suas filiais. Portanto, antes de montar um palanque eleitoral contra o fechamento, se faz necessário analisar até que ponto a manutenção das agências afetará a saúde financeira da instituição bancária. É só um toque!

Dia de azar

Na tentativa de se esconder dos perseguidores, um acusado de praticar assaltos no centro de Aracaju invadiu as instalações da Assembleia e foi preso pelos vigilantes e policiais militares. De acordo com populares, o desconhecido corria de uma turba que queria linchá-lo. Desesperado, o dito cujo invadiu o prédio do Legislativo para se proteger, mas deu de cara com os vigilantes e policiais militares, que o imobilizaram. Vai ser azarado assim na Cochinchina!

Medo de Vinícius

Vereadores de Aracaju interessados em se transferir para o PDT não querem a companhia do colega de parlamento Vinícius Porto, que acaba de deixar o DEM. O ex-demista, porém, acha que o sol nasce para todos e aposta num consenso entre os futuros pedetistas. Este será o primeiro probleminha que o prefeito Edvaldo Nogueira terá que resolver tão logo se filie ao PDT e assuma o comando da legenda na capital. Aff Maria!

Mal visto

E o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) desagradou meio mundo ao tornar público as nomeações de filiados do PSC em cargos comissionados na Prefeitura de Aracaju. Aliados do prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) lembram que a irmã de Gilmar, dona Rosimar Maria de Carvalho, também desfruta de um bem pago cargo de comissão na municipalidade. Entre os apaniguados de agora com a boquinha na Prefeitura, estão o presidente do partido dos peixinhos, Antônio Fernandes Noronha, e de Kelly Christine Sattler, que vem a ser esposa do ex-deputado estadual Zeca da Silva (PSC). Marminino!

Peito de homem

Embora tenha direito a uma tecla na urna eletrônica, o voto branco não possui qualquer serventia. Considerado válido até a Constituição de 1988, era tido como um sufrágio de conformismo, pelo qual o eleitor se mostrava satisfeito com quem vencesse as eleições. Portanto, o hoje desnecessário voto branco deveria ser extinto simplesmente, cedendo seu lugar na urna eletrônica ao voto nulo. Este sim, uma importante ferramenta de protesto da sociedade, pois indica o percentual de insatisfação do eleitor. Vixe!

Pau no prefeito

No artigo “A gestão municipal de Aracaju e a década perdida”, o prefeiturável Márcio Macedo (PT) senta o pau, sem dó nem piedade, na administração de Edvaldo Nogueira (futuro PDT). Ao analisar o estudo “Desafios da Gestão Municipal”, publicado recentemente pela empresa de consultoria Macroplan, o petista insinua que, em alguns pontos, a trágica gestão de João Alves Filho (DEM) foi melhor do que a de Nogueira. Cruzes! Márcio conclui escrevendo ser preciso interromper “essa sucessão de administrações que insistem em fazer mais do mesmo”. Misericórdia!

Ouro de tolo

O campo de Piranema, que já foi a menina dos olhos da Petrobras, revelou-se um grande prejuízo para os acionistas da estatal. Localizado no litoral sul de Sergipe, aquele empreendimento foi inaugurado em 2007, pelo ex-presidente Lula da Silva (PT). Na época, a petrolífera anunciou que Piranema iria incrementar em 70% a produção de Sergipe, com a extração diária de 30 mil barris/dia de excelente óleo. Hoje, são extraídos míseros 4 mil barris diários e todo o gás produzido é reinjetado no próprio campo. Crendeuspai!

Contra o tempo

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vão promover, amanhã (5), o segundo evento em prol da criação do partido Aliança pelo Brasil. Será a partir das 15 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, em Aracaju, e contará com a participação do deputado federal da Paraíba General Girão, ex-PSL. Um dos coordenadores do movimento em Sergipe, empresário João Taranttela, acredita ser possível conseguir as cerca de 500 mil assinaturas até abril, prazo final para legalizar a legenda e permitir sua participação nas eleições deste ano. Então, tá!

Parceria com a PF

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressistas), esteve, ontem, na Polícia Federal para discutir uma parceria com o superintendente Renato Lima. Pelo acordo de cooperação técnica, a PF deve fazer doação de veículos à Guarda Municipal e promover treinamento de tiro e defesa pessoal para os guardiões socorrenses. Segundo Inaldo, o investimento de R$ 350 mil, feito por sua gestão, permitiu a renovação da frota da Guarda Municipal, aquisição de coletes balísticos e instalação de sistema de monitoramento. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, em 2 de setembro de 1950.