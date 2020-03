Procon/SE realiza I Feirao de Negociação de Dividas nos dias 11, 12 e 13/03

04/03/20 - 11:13:00

O feirão será realizado no Shopping Prêmio; Bancos, supermercado, operadoras de telefonia, além de Energisa e Deso estarão presentes Nos próximos dias 11, 12 e 13 de março, o Procon/SE realizará o I Feirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual Sergipe. O evento irá ocorrer no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, das 8h às 18h.

Diversas empresas de serviços, bancos, cartões de crédito e operadoras de telefonia estarão disponíveis para o atendimento aos consumidores. No I Feirão de Negociação de Dívidas do Procon/SE, os consumidores terão a grande oportunidade de negociar diretamente com as empresas. Estarão presentes Banese, Banese Card, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Deso, Energisa, Cencosud (GBarbosa), Oi, Vivo e Claro. A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, destacou a relevância do feirão. “O feirão foi pensado em razão do grande número de consumidores que procura o Procon querendo negociar dívidas.

Essa será a oportunidade de negociar de forma rápida entre o consumidor e o fornecedor, recebendo todo o auxílio do Procon”, explicou. “O consumidor quer voltar ao mercado de consumo, mas para isso precisa desse auxílio do órgão para que o seu débito, já existente, seja negociado e, assim, ele consiga voltar a consumir. Na oportunidade, as empresas oferecerão taxas de juros mais baixas e formas de parcelamento que caibam no bolso do consumidor”, complementou a diretora do Procon/SE.

Atualizado: 3 de março de 2020 às 09:27