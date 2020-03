Programa quer estimular desenvolvimento dos pequenos produtores rurais

04/03/20 - 15:18:17

Interessados devem efetuar inscrição até o dia 15 de março

O Sebrae e o Ministério da Agricultura vão colocar em prática um plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural na região Nordeste. O programa, chamado Agronordeste, será implantado até o final de 2020 em 230 municípios da região, além de Minas Gerais, divididos em 12 territórios.

Em Sergipe as ações serão promovidas no Território do Alto Sertão, beneficiando 300 produtores rurais de nove municípios (Canindé de São Francisco, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha).

Serão atendidos produtores rurais das cadeias da apicultura (60), queijarias artesanais (60), ovinocaprinocultura (90) e avicultura caipira (60). O Sebrae estará à frente das ações de gestão, produção e comercialização. Além disso, o programa estimulará o empreendedorismo e o fortalecimento da transformação digital no agronegócio.

“ O empreendedorismo será estimulado por meio da identificação de oportunidades nas cadeias, possibilitando a inclusão produtiva do jovem no campo e a valorização de gênero. A disseminação de inteligência estratégica será feita com base no potencial de produção, produtos, mercado, agroindústrias e tendências de consumo”, explica o gestor do programa em Sergipe, Luis Nakanishi.

Ações

Entre os objetivos do plano estão aumentar a cobertura da assistência técnica, ampliar o acesso e diversificar mercados, promover e fortalecer a organização dos produtores, garantir segurança hídrica e desenvolver produtos com qualidade e valor agregado.

Para alcançar esses resultados serão promovidas capacitações, consultorias e outras ações na região voltadas principalmente para pequenos e médios produtores rurais com dificuldades de ampliar o próprio negócio.

Para participar do programa os interessados devem entrar em contato com o Escritório Regional do Sebrae em Nossa Senhora da Glória por meio do telefone (79) 3411-4179 e 99982-9645. As inscrições vão até o dia 15 de março.

