QUE DEUS COLOQUE JUÍZO NAS CABEÇAS DE NOSSOS PROFESSORES, DIZ PM

04/03/20 - 10:10:46

Uma charge publicada no site do Sintese, onde mostra um desenho com um policial fardado revistando crianças dentro de uma sala de aula, acabou gerando revolta por parte de alguns militares.

Para o subtenente Edgard Menezes que usou as redes sociais para protestar, “é lamentável que professores mestres em educação, criem uma charge de tamanha irresponsabilidade”, disso o policial.

Edgard vai mais além e pede para que Deus “coloque juízo nas cabeças dos professores”.

Veja o que diz o militar

O Síntese e a charge irresponsável.

É lamentável que professores mestres em educação, criem uma charge de tamanha irresponsabilidade.

Homens e mulheres, responsáveis pela educação das nossas crianças não podem tratar um assunto tão importante como é a educação, baseando-se em sua militância partidária.

Policiais não são monstros, somos a última trincheira entre os bandidos e a sociedade, formada em sua grande maioria por pessoas do bem.

Peço ao Síntese, que respeite a instituição Polícia Militar e seus integrantes, não tentem colocar crianças e adolescentes contra quem os protege.

Acredito que essa charge, não representa o pensamento da maioria dos professores.

Que Deus, coloque juízo nas cabeças dos nossos professores, para que a educação pública, volte a nos orgulhar.

Subtenente Edgard Menezes (cidadão brasileiro)

Charge site do Sintese