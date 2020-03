Salve-se Quem Puder- Luna vê foto do beijo de Juan e Gabi. A mexicana fica decepcionada com o namorado ao encontrar selfie de sua melhor amiga dando selinho nele

04/03/20 - 22:49:06

Desde que entrou para o Programa de Proteção à Testemunha, Luna (Juliana Paiva) conseguiu manter contato com o namorado, Juan (José Condessa) por meio da internet, usando um perfil falso. Só que desde que Zezinho (João Baldasserini) descobriu que os dois mantinham contato, ela prometeu não falar mais com o amado e nem se arriscar ficando online. Só que um belo dia, Luna decide procurar notícias sobre o pai na internet e dá de cara com uma foto de Juan beijando sua amiga, Gabi (Nina Frosi)!

Para saber se Mário (Murilo Rosa) venceu o concurso de culinária do qual participava em Cancún, Luna pega o celular de Ermelinda (Grace Gianoukas) e faz buscas no perfil de Juan nas redes sociais.

“O Juan disse que sempre ia postar coisas do meu pai na rede social dele. Se não postou até agora é capaz dele não ter ganhado…”, diz Luna para Kyra (Vitória Strada).