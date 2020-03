SENADOR ALESSANDRO VIEIRA SE ENCONTRA COM MINISTRO LUIZ MANDETTA, DA SAÚDE

04/03/20 - 14:58:51

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) se reuniu com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta terça-feira (03). O encontro teve como objetivo principal tratar de assuntos fundamentais para o estado de Sergipe. Um deles diz respeito à regulamentação de recebimento de emendas de bancada para Consórcios Municipais, entidades que reúnem várias cidades para que as gestões municipais possam realizar compras coletivas. “Quando vários pequenos municípios se juntam para fazer uma compra, por exemplo, de medicamentos, eles conseguem baixar mais o preço, então as cidades conseguem comprar mais e melhor”, esclarece Alessandro Vieira.

Em Sergipe existe a iniciativa do CONIVALES – Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco, presidido por Franklin Freire, prefeito de Amparo de São Francisco, e que organiza mais de 20 municípios sergipanos. “O CONIVALES tinha uma emenda de R$20 milhões de reais, que estava praticamente perdida por conta de uma falha administrativa, mas que nós conseguimos resgatar no último dia de atividade legislativa de 2019. Esses 20 milhões de reais que estão destinados para a saúde já chegaram em Sergipe, só que esse recurso tem que passar pelo cofre do estado, e do cofre do estado para os municípios, ainda não se fez o repasse. O governador Belivaldo Chagas precisa esclarecer para a população por qual motivo ele ainda não fez esse repasse dos 20 milhões de reais que poderiam estar ajudando a saúde dos cidadãos em seus municípios e estão parados no cofre do estado, indevidamente”, pontuou Alessandro Vieira.

Durante a reunião com o Ministro da Saúde, o senador Alessandro Viera também tratou da utilização da produção e aumento do teto, nos entes federativos; da construção do Hospital de Câncer em Lagarto; e de emendas para a saúde.

