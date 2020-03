SRTb/SE realiza evento para relembrar Dia Internacional de Prevenção às LER/DORT

04/03/20 - 14:08:57

A Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe (SRTb-SE) realiza evento para relembrar a importância do Dia Internacional de Prevenção às LER/DORT, nesta quinta-feira, dia 05.03.2020 às 8h30min.

As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros no local laboral. A constatação é do estudo Saúde Brasil 2018, do Ministério da Saúde. Utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o levantamento aponta que, entre os anos de 2007 e 2016, 67.599 casos de LER/DORT foram notificados à pasta. Neste período, o total de registros cresceu 184%, passando de 3.212 casos, em 2007, para 9.122 em 2016. Tanto o volume quanto o aumento nos casos nesse período sinalizam alerta em relação à saúde dos trabalhadores.

Para o evento foram convidados os profissionais da área e as empresas cuja atividade mais adoece os trabalhadores.

A Auditoria Fiscal do Trabalho é responsável pela fiscalização da Saúde e Segurança do Trabalhador, visando identificar os perigos ocupacionais existentes no meio ambiente de trabalho, os fatores de potencialização de doenças, com o objetivo de eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores a riscos ou perigos ocupacionais que possam causar doenças, incapacidades e mortes.

Segundo a Superintendente Regional do Trabalho em Sergipe, Celuta Cruz Moraes Krauss, prevenção ainda é a forma mais eficiente para evitar danos físicos e materiais, tanto para o empregado quanto para o empregador, pois um afastamento por doença laboral significa prejuízo a sociedade de um modo geral.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira: 05/03/2020

Local: Rua Pacatuba 171 – Centro- Aracaju Se

08:00 às 08:30 – Credenciamento

08:30 – 08:45 – Mesa de abertura – apresentação das autoridades

08:45 – 09:45 – LER/DORT – ASPECTOS GERAIS.

Palestrante: Roberto Borges Andrade de Vasconcelos – Auditor Fiscal do Trabalho da SRTb/SE; Médico do Trabalho.

09:45 a 11:15 – Comitê de Ergonomia (COERGO) e Prevenção de LER/DORT. Palestrante: Prof. Dra Maria Goretti Fernandes (Doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN, Professora da disciplina de Ergonomia e Saúde do Trabalhador da UFS – SE, Avaliadora do MEC/ INEP

11:15 – 11:45 – Espaço para perguntas

11:45 – Encerramento

INSCRIÇÕES GRATUITAS: [email protected] ou pelo telefone 79 -3198-3251

CERTIFICADO DE 4 HORAS

Da assessoria