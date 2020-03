UFS DIVULGA EDITAL DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

04/03/20 - 14:24:56

A Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Posgrap) e da Coordenação de Pós-Graduação, torna público o edital do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Eple) 2020.1 para processos seletivos de programas de pós stricto sensu (mestrado/doutorado).

A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente, via internet por meio do endereço eletrônico da Posgrap, no período de 12 a 19 de março, até às 17h. Para efetuar a inscrição, o candidato precisa informar o número da Identidade e CPF. No mesmo endereço eletrônico, deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento no período de 12 a 20 do mesmo mês, em qualquer agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 30, por idioma.

A isenção também só poderá ser feita na página da Posgrap, e é destinada aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, além dos servidores públicos federais vinculados a UFS.

As provas serão aplicadas no dia 05 de abril, das 9h às 11h, para os candidatos que optarem por um idioma, e das 09h às 13h para aqueles que optarem por dois idiomas. O local específico de aplicação será informado depois de aceitas as inscrições.

Confira aqui o edital.

