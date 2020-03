Vendedores ambulantes devem se cadastrar para comercializar na Romaria

04/03/20 - 09:14:13

A Prefeitura de São Cristóvão iniciou na última segunda-feira (02), o cadastramento para os vendedores ambulantes que desejam comercializar na Romaria de Nosso Senhor dos Passos. O cadastro segue até o próximo domingo (08), das 9h às 14h, e os interessados devem se dirigir pessoalmente à sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 18 – Centro Histórico.

Segundo o coordenador de espaços públicos da Semsurb, Rafael Pereira, tanto os espaços fixos quanto a permanência de ambulantes móveis serão comercializados de acordo com a Unidade Fiscal do Município (UFM), que varia de R$ 97,60 e R$ 146,60, conforme tabela de preços. Os comerciantes que comprovarem residência fixa em São Cristóvão terão 50% de desconto no pagamento da taxa. Para se inscrever os interessados devem estar munidos de RG, CPF e comprovante de residência.

De acordo com o coordenador, a Prefeitura ampliou neste ano o espaço para atender uma maior quantidade de ambulantes. Os espaços disponíveis para comércio são: Rua Tobias Barreto, Praça da Matriz e seu entorno, Ladeira da Prefeitura e Ladeira da Praça da Bíblia. “Para este ano nós teremos um espaço maior em relação ao ano passado. Em 2019 nós disponibilizamos cerca de 530 metros e agora nós estaremos disponibilizando 720 metros, o que aumenta o número de ofertas de vagas”, informou.

Ainda conforme Rafael, a distribuição das vagas ocorrerá por ordem de inscrição, ou seja, os próprios comerciantes poderão escolher em qual parte dos espaços disponibilizados a sua barraca ficará localizada. “Assim que o interessado preencher o formulário e efetuar o pagamento ele tem direito de escolha, de acordo com a ordem de chegada. Nós apresentamos o mapa com os locais disponíveis e ele irá selecionar o número referente ao espaço demarcado para receber as barracas”, explicou.

A Romaria de Nosso Senhor dos Passos acontecerá entre os dias 6 e 8 de março, no Centro Histórico, reunindo milhares de fieis. A estimativa dos organizadores é que cerca de 50 mil pessoas circulem pela cidade, durante o evento.

Confira a programação completa da Romaria de Nosso Senhor dos Passos:

Sexta-feira 06/03

Caminhada do Senhor dos Passos, saindo às 22h da Igreja São Judas Tadeu, bairro América, com destino à Igreja Senhor dos Passos (São Cristóvão).

Sábado 07/03

Missas:

16h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

17h – Igreja do Carmo Maior.

17h – Igreja Matriz (acolhida aos Romeiros).

19h – Campal na Praça do Carmo, logo após Procissão de Penitência.

Domingo 08/03

Durante todo o dia Confissões no Convento do Carmo.

Missas:

06h – Igreja Matriz.

07h – Igreja do Carmo Maior.

07h30 – Igreja Matriz.

08h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

08h30 – Igreja Matriz / Igreja do Carmo Maior.

09h – Capela São João Batista (prox. à imagem do Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista).

09h – Igreja do Orfanato / Alto do Cristo.

09h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

10h – Igreja Matriz (missa Solene) / Igreja do Carmo Maior.

10h30 – Igreja do Amparo.

11h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

12h – Igreja Matriz / Igreja do Carmo.

14h – Igreja Matriz.

Procissão do encontro

16h – Saída da imagem de Senhor dos Passos da igreja Matriz, e da imagem de Nossa Senhora das Dores da Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor).

Obs: As imagens seguem em procissão para a Praça São Francisco, onde acontecerá o Sermão do Encontro. Logo em seguida a procissão seguirá pelas ruas: Ivo do Prado, Praça da Matriz, Tobias Barreto, João Bebe-Água, Professor Leão Magno, Messias Prado, Praça Senhor dos Passos (ao término da Procissão, Missa Campal na Praça do Carmo).

Pontos para visitação: Cristo Redentor e imagem de Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista.

Ponto de Apoio: Casa do Romeiro – Salão Sagrada Família (Frades Carmelitas).

Serviço de som e informação: Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fundact), localizada na Praça da Matriz

Foto: Márcio Garcez