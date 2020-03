VEREADOR VINICIUS PORTO COMUNICA A SUA SAÍDA DO PARTIDO DEMOCRATAS

04/03/20 - 15:50:16

O vereador Vinícius Porto confirmou nesta quarta-feira (4) sua saída do Democratas (DEM) e afirmou que até o fim deste mês anuncia qual a sigla partidária que vai se filiar. A decisão foi anunciada após algumas reuniões e conversas com o presidente do partido em Sergipe, o ex-deputado federal, José Carlos Machado. “Sempre mantivemos um diálogo aberto e transparente. Saio do DEM de forma tranquila, sem qualquer tipo de conflito. Só tenho a agradecer ao Democratas pelo aprendizado, pelas oportunidades e pela história que construímos juntos na política sergipana”, disse o parlamentar.

Em seu discurso, Vinícius Porto explicou que esta nova etapa da sua carreira política começou há três anos, quando foi convidado pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a ser seu aliado na Câmara de Vereadores. “Comuniquei as lideranças do DEM sobre o convite. Dialogamos e discutimos e tive a liberação do partido para atuar ao lado do prefeito. Após um período passei a ser vice-líder da bancada do prefeito na CMA e depois líder, função que ocupo até hoje. Todo esse processo ocorreu de forma muito transparente junto ao DEM”, enfatiza o vereador.

A desfiliação do DEM será oficializada amanhã (quinta-feira) e a nova legenda será definida até o fim deste mês. “Recebi convite para filiação de diversos partidos políticos e me sinto muito gratificado. É um reconhecimento ao trabalho que desenvolvo na CMA e que, também, realizei no DEM”, disse Vinícius Porto ao ressaltar as palavras ditas pelo presidente da executiva estadual do DEM, José Carlos Machado. “Machado desejou sucesso em minha nova caminhada política e fez questão de ressaltar que o DEM está de portas abertas para me receber, caso um dia eu queria retornar”.

Em seu discurso, Vinícius Porto fez um breve relato da sua trajetória política junto ao partido, a qual iniciou em 1998 quando ainda era denominado PFL. “Como presidente do PFL Jovem de Sergipe e ao lado do ex-governador João Alves Filho, instalamos diretório em 80% dos municípios sergipanos. Também exerci o cargo de vice-presidente nacional do PFL Jovem, o qual tinha como presidente ACM Neto. Na ocasião, conseguimos implantar diretórios em vários estados do Brasil. Já na denominação Democratas (antigo PFL) fui eleito pelo povo aracajuano para vereador, o qual estou em meu terceiro mandato. Neste percurso, fui presidente da Câmara de Vereadores e líder do DEM na Câmara”, pontua o parlamentar.

Foto César de Oliveira

Por Íris Valéria