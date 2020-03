XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe prorroga a data de submissão de trabalhos

Nesta edição, o evento aborda como “Água para desenvolvimento sustentável”, o evento acontece entre os dias 18 a 20 de março com a realização de minicursos e dia de campo

O Governo do Estado prorroga o prazo para a submissão de trabalhos do XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe (ENREHSE), até a próxima sexta-feira, 06, quando autores/apresentadores serão notificados da aceitação do projeto, via e-mail. Esta edição ocorre entre os dias 18 a 20 de março, no auditório da Universidade Tiradentes, Campus Farolândia, e o evento aborda o tema “Água para o desenvolvimento”.

Mesmo com algumas alterações na submissão dos trabalhos, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) mantém o período de inscrições (gratuita) para ENREHSE, que segue até 12 de março, próxima quinta-feira. No encontro serão realizados minicursos, ações como dia de campo, palestras, apresentações de trabalhos, sessão de pôsteres e exposições de cunho tecnológico. Destinado aos profissionais e estudantes das áreas de conhecimento relacionadas ao estudo da água, que busca expor suas ideias inovadoras sobre a temática, além da difusão de todas as experiências sobre preservação e conservação da água. Para ter acesso a programação completa, é só acessar o site da www.abrhidro.org.br e acompanhar todas as normas gerais do evento.

É direito de qualquer ser humano ter acesso à água e ao saneamento. No entanto, segundo informações da Organização das Nações Unidas (Onu), mais de 2 bilhões de pessoas não dispõem desses serviços básicos e o fio condutor do encontro visa ainda criar um vínculo mais direto com a sociedade em geral, promover ações de cooperação e mobilização da Gestão de Recursos Hídricos em Sergipe e pretende envolver as comunidades por meio de discussões sobre os desafios em oferecer água em grande quantidade e de boa qualidade para todos. Além disso, o estímulo a discussões construtivas para a preservação, cuidado como a água, bem como, investigar formas de superar tais desigualdades. Para mais detalhes e dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: [email protected]

Lembrando que o XIII Encontro de Recursos Hídricos é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), junto à Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Tabuleiros Costeiros e o Instituto Federal de Sergipe (IFS).

