Cantor Devinho Novaes vai ser indiciado por lesão corporal

05/03/20 - 05:51:48

O cantor Devinho Novaes mais uma vez se envolve em questões polêmicas e por conta disso, vai ser indiciado por lesão corporal, dano material e injúria, após ser acusado de agressão pela ex-namorada, a modelo e blogueira Luiza Lima. A informação foi confirmada pelo delegado Samuel Brito, de Nossa Senhora da Glória

Sobre o indiciamento do cantor, as informações são de que Luiza Limsa e testemunhas foram ouvidas pelo delegado Samuel Brito e Devinho será intimidado para prestar depoimento sobre o caso na próxima semana.

As informações são de que a modelo fez exames de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML), e comprovou as agressões O inquérito deverá ser finalizado na próxima semana logo após o interrogatório do cantor.

Sobre o fato, o cantos Devinho Novaes diz em uma música que “só quem sabe é Deus, o que eu fiz por ela…Enquanto ela me batia, me xingava e beliscava, eu só mordia o dedo dela…só mordia o dedo dela”. O cantor vai mais além e diz que “traz uma frustração de ver que a pessoa é totalmente inconsciente, no popular, sem noção. Eu fico realmente triste e reafirmo que a gente só vai mudar essa realidade brasileira através da Educação”.

Foto redes sociais