ACUSADA DE MATAR POLICIAL MILITAR É CONDENADA A MAIS DE 12 ANOS DE PRISÃO

05/03/20 - 14:35:11

Shirleide Fernanda da Conceição Souza, 45 anos, acusada de matar um policial militar em janeiro de 1998, há 22 anos, em Aracaju, foi condenada a 12 anos de prisão durante julgamento realizado nesta quarta-feira (4), na 8º Vara Criminal do Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju.

Ela confessou a autoria do crime, alegando que teria matado o policial militar Augusto César Melo em legítima defesa.

Shirleide foi presa em junho de 2018, com documentos falsos na cidade do Guarujá, em São Paulo, faltando poucos meses para o crime de assassinato prescrever. A defesa não localizada para falar sobre o assunto.

Ela deixou o Fórum Gumersindo Bessa e foi conduzida para o presídio feminino, sem direito de aguardar a apelação em liberdade.

O caso – o crime aconteceu no ano de 1998, durante uma briga com o então namorado, que era policial. Durante a discussão ela teria conseguido pegar a arma dele e atirou à queima roupa. ​Na ocasião, a mulher foi apontada como autora do crime, mas falsificou seus documentos e fugiu para o estado de São Paulo. Durante o tempo em que esteve foragida, a mulher assumiu a identidade da irmã que era falecida.

Foto SSP