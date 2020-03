ADOLESCENTE DE 14 ANOS ERA MANTIDA COMO ESCRAVA SEXUAL POR TRAFICANTE

05/03/20 - 09:50:43

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, nesta quarta-feira (04), no município de Nossa Senhora do Socorro, no Novo Horizonte, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha libertaram uma menor de idade que estava sendo feita de escrava sexual por um suspeito, conhecido como David, que conseguiu escapar do cerco policial, e apreenderam 174 trouxas de maconha e 14 pinos de cocaína.

Policiais do BPRp trabalhavam em cima de denúncias recebidas na região do Novo Horizonte, quando, após o recebimento de novas informações, deslocaram-se até a Rua Cristo Reis e avistaram um suspeito empreendendo fuga com uma arma, que posteriormente descobriu-se que era um simulacro, e drogas.

Houve acompanhamento policial, o suspeito abandonou durante a fulga, na casa o simulacro de arma de fogo e 174 buchas de maconha.

Após buscas no imóvel, os militares ainda encontraram mais 14 pinos de cocaína e uma menor de idade, de 14 anos, natural de Tobias Barreto, que era feita de escrava sexual do suspeito, a quem própria conhecia como David.

A menor de idade fora trazida e entregue ao suspeito por uma mulher de nome Ingrid.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas e investigações foram abertas para apurar mais profundamente o caso e identificar todos os suspeitos.

Com informações do SD Oliveira Filho

Foto BPRP