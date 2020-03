Cantor gospel Leandro Borges faz show pela primeira vez em Socorro

05/03/20 - 13:30:41

O cantor gospel catarinense Leandro Borges se apresentará pela primeira vez em Nossa Senhora do Socorro neste sábado (7), no “Projeto Família no Altar” que vai acontecer no estacionamento do shopping da cidade, às 18:30. O evento está sendo realizado pelo deputado estadual Dr. Samuel Carvalho e tem entrada franca.

Leandro Borges tem cinco discos lançados, todos premiados com Disco de Ouro, e um DVD ao vivo que teve sua canção de trabalho “Deus e eu” na lista das 50 virais do Brasil na principal plataforma digital de música brasileira. Seus vídeos ultrapassaram a marca de mais de meio bilhão de visualizações no YouTube, onde também tem mas de 2 milhões de seguidores.

O artista iniciou sua carreira aos 10 anos de idade, compondo para cantores brasileiros e internacionais. Premiado em 2014 pelo Troféu de Ouro na categoria “Revelação nacional” e em 2015 como “Destaque nacional”, tem suas músicas reconhecidas em toda a América Latina.

Lançou seu primeiro projeto em espanhol também em 2015, com turnê em 16 países. Também ganhou o Troféu Gospel 2018 como “Cantor do ano” e “Música do ano”. Em 2019, venceu o Prêmio Melhores do Ano Gospel, em setembro, como “Melhor cantor”, e o Troféu Geraldo Salvação, em dezembro, como “Melhor compositor”.

Fonte e foto assessoria