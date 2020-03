Danielle diz que aceita ser vice de Emília Corrêa não aceitar ser vice: “ela precisa explicar o que aconteceu”

05/03/20 - 11:22:29

A delegada Danielle Garcia (Cidadania) pré-candidata a prefeita de Aracaju disse na manhã desta quinta-feira (05) que o seu agrupamento político que é liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) está mantendo contato com alguns grupos, mas que há preocupação para não se “contaminar” e que há a possibilidade do lançamento de uma chapa puro sangue.

Durante entrevista que concedeu ao radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Viça, Danielle Garcia voltou a afirmar que “eu estava bem em Brasília e não aqui me oferecer. Eu estava trabalhando no ministério quando recebi o convite para me filiar e participar da eleição. Agora venho para cá para receber críticas”, disse a pré-candidata.

Para Danielle, “o jogo é bruto, sujo, muita canalhice, quando a gente vê contratos emergenciais com 24 anos. Contratos sujos, superfaturados. Um jogo onde a gente vê relatórios sendo maquiados”, disse a pré-candidata.

Ao comentar sobre a sua pré-candidatura, Danielle disse que, a decisão da vereadora Emília Corrêa em não aceitar ser vice em sua chapa, a delegada resolveu esclarecer o que, segundo ela, foi acordado com a vereadora, inclusive informando que tem arquivado, conversas mantidas com Emília no whatsapp.

Danielle disse que “Emília que não quis ser candidata, não fui eu quem impôs a minha candidatura. Eu quero colaborar. Eu abro mão se assim meu grupo decidir. Como eu disse, eu estava em Brasília e vim para cá a convite. Emilia é minha amiga. Ela precisa explicar o que aconteceu. Se alguma coisa aconteceu não foi de minha parte. Emilia pode ser a nossa líder na Câmara. Quero deixar claro que não estou aqui para tomar o lugar de ninguém”, afirmou e concluiu: “não faço da política uma carreira. Minha profissão é ser delegada. Sou concursada. Quero deixar claro que aceito ser vice, inclusive disse isso a ela”.

Munir Darrage