De estudantes para estudantes: O melhor evento para alunos de Publicidade no estado volta com +

05/03/20 - 08:05:50

Agora chamado Café com Case+, o maior evento acadêmico de publicidade em Sergipe volta de cara nova na sua próxima edição. Vá a UFS conferir mesas, minicursos, oficinas sobre diversidade, mercado e muito mais.

O Café com Case foi criado em 2014 como um evento de publicidade destinado aos estudantes da área no estado de Sergipe, com intuito de aproximar o mercado de trabalho e o estudante. O evento é resultado da disciplina Criação, Produção e Promoção de Eventos, ministrada pelo professor, Mário César Oliveira, do Departamento de Comunicação Social, juntamente ao projeto interdisciplinar dos alunos de Publicidade e Propaganda do 4º período. É sempre realizado na UFS por docentes e discentes do Departamento de Comunicação Social e nesta edição trará suas novidades de 10 a 12 de março das 13 ás 19h. Quer um spoilerzinho?

Diversidade é um dos temas mais presentes no mundo da propaganda atual, basta olhar para repercussões recentes sobre determinadas campanhas publicitárias, sendo de forma elogiosa ou repercussões polêmicas. Mesmo assim, ainda é notável a falta de representatividade nas agências publicitárias, parece haver um movimento de crescimento nas frentes das câmeras, mas isso fica em falta nos bastidores. O evento pretende aprofundar o assunto em suas diferentes mesas, além de ressaltar a importância de diferentes origens num ambiente criativo.

Para trazer tudo isso, o Café com Case conta com a ajuda de: Neo comunicações, Teaser, Açaí Açu, Bend, Kf Store, Geeks Café, TV Sergipe, Cartucho, Flap, Casulo, Kcell.

E como novidade, temos a primeira edição do Prêmio Expresso! O novo prêmio para estudantes de publicidade já está rolando com inscrições até o dia 6 de Março com objetivo de dar visibilidade aos alunos dos cursos e aproximá-los do mercado. Feito por e para alunos, os vencedores serão premiados no último dia do evento, 12 de Março, com direito a vaga de estágio em agências de publicidade para os primeiros lugares!

Por hoje é isso, mas ainda há muito mais no Café com Case+! As palestras vão acontecer na Didática VII, começando no auditório. Fiquem ligados para saber sobre notícias e informes do evento nas redes sociais, fanpage do Facebook e perfil do Instagram: @cafecomcase.

Da assessoria