Doenças do coração estão matando mais mulheres que o câncer de mama

05/03/20 - 15:47:37

Segundo a cardiologista Celi Marques a mudança das estatísticas passa pela mudança de hábitos

Com o objetivo de levar conhecimento sobre cuidados básicos e mudanças de hábitos significativamente importantes para a longevidade de mulheres, a Sociedade Brasileira de Cardiologia – secção Sergipe, por meio do Departamento de Cardiologia da Mulher e o Programa de Assistência Integral à Melhor Idade – Paimi, promoveram a palestra “Hipertensão Arterial na Mulher”. O evento integra a programação comemorativa ao Dia Internacional da Mulher.

No encontro que aconteceu na Unit, campus Farolândia, a cardiologista Celi Marques, falou para o grupo de idosas do Paimi. De maneira simples, a especialista fez uma abordagem sob a ótica da saúde cardiovascular da mulher considerando a grande incidência de óbitos relacionados à problemas cardíacos.

“Independentemente da idade, é necessário que chamar a atenção das mulheres porque são doenças que estão matando mais que o câncer de mama ou de endométrio. As mulheres têm vários ciclos de vida e é na menopausa e pós-menopausa que os riscos de doenças cardiovasculares se agravam. A mudança das estatísticas passa pela mudança de hábitos”, explica a médica.

De acordo com a professora e médica Caroline Araújo, responsável por articular o encontro, a iniciativa surgiu a partir da necessidade de levar ao grupo de idosas, informações básicas sobre os cuidados com a saúde do coração.

“Temos visto o aumento das doenças cardiovasculares nas mulheres e também de mortes em decorrência do quadro clínico, principalmente após a menopausa”, disse Caroline.

“Esse é um momento de prevenção, indispensável para essas idosas que precisam de forma permanente dessa assistência e dessa conscientização de que a saúde é o mais importante”, completou a coordenadora do grupo, professora Zulnara Mota.

