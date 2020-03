Nova temporada do Almoço Somese debaterá sobre o Coronavírus

05/03/20 - 13:25:23

Para abrir a nova temporada do Almoço Somese de 2020, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) receberá como convidado na próxima quinta-feira, 12, o assessor médico da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE), docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Médico infectologista com Mestrado em Saúde e Ambiente e Doutorado em Ciências da Saúde, Dr. Marco Aurélio de Oliveira Góes. Na oportunidade, o médico debaterá sobre o tema: “Novo Coronavírus: Análise do panorama mundial e repercussões locais”.

Para ter acesso ao Almoço, é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 / 3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Matéria: Ascom Somese

Imagem: Divulgação