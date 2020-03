Rejeição aos bem votados

05/03/20 - 00:01:45

Diógenes Brayner – [email protected]

Com certeza, a Câmara Municipal de Aracaju será renovada na próxima legislação. A expectativa é que seja acima de 50 por cento. Talvez seja exagero, mas o fim da proporcionalidade e com as “sobras” podendo servir a todos os partidos, dificulta muito a chance de alguma legenda se exceder no número de eleitos. A ideia da redução de partidos começa a florescer e deve se concretizar a partir das eleições de outubro, também com o TSE retirando facilidades para criação de novas siglas.

Nesse período de troca de partidos e formação de chapas para mandatos proporcionais percebe-se que há exigências de pré-candidatos em relação aos que serão companheiros de luta. Duas coisas pesam muito: tentar a reeleição e ser liderança que exiba previsão de eleger-se facilmente. Quem pensa em participar do pleito não deseja ser eleitoralmente inferior dentro de sua chapa, porque a concorrência se intensifica internamente e cria um clima de disputa e intolerância.

Atualmente, em Aracaju, já se tem conhecimento de mal estar na formação de chapas. O prefeito Edvaldo Nogueira, que segura a maioria na Câmara com 17 vereadores, tem que distribui-los em três legendas da aliança (no mínimo), para assegurou o retorno de pelo menos a metade. Será difícil? Muito! Muito difícil e complicado. Uma chapa que tenha de seis a oitos nomes que tentam reeleição, só retornam três. Os calculos são de políticos experientes e que sabem mensurar bem a votação de cada candidato.

É exatamente isso que acirra a discussão para a formação de um bom quadro partidário para êxito no pleito municipal, como é o caso do PDT, em que alguns membros tentaram brecar o nome de Vinícius Porto, que deixa o DEM e vai para a sigla presidida em Sergipe pelo deputado federal Fábio Henrique, e que também acomodará o prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição. Motivo para o veto a Vinícius: a certeza de que ele será bem votado e tem facilidade de se manter vereador. Antes, essa boa condição eleitoral servia de atração para quem se dispunha ir à disputa, exatamente em razão da proporcionalidade extinta.

Será uma campanha diferente e passará a ser cada um por si, sem que se permita a orientação partidária por um ou outro, mas por todos. O voto será absolutamente individual e não se deve aceitar preferências – explícitas ou implícitas – por ninguem. É ter ou não crédito com a vontade popular…

Data confirmada

O presidente do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, diz que está confirmada, para o dia 23, a filiação do prefeito Edvaldo Nogueira ao partido.

*** Também devem ocorrer outras filiações importantes ao PDT no mesmo dia, com a presença do presidente nacional, Carlos Lupi, e de Ciro Gomes.

*** Sobre a formação da chapa proporcional do partido para a Câmara Municipal, Fábio diz que está sendo construída “e será forte”.

Momento preocupa Zé Dirceu

O ex-ministro José Dirceu lançou em Aracaju, na terça-feira à tarde, seu livro de memórias e fez palestra em que analisou a conjuntura política do País no momento e a necessidade de se encontrar uma solução para mudar o quadro atual.

*** Articulador político de primeira linha, Zé Dirceu acha que “mais do que nunca o PT deve retornar às ruas e se unificar”.

Sem precipitação

Respondendo à pergunta sobre lançamento de candidaturas próprias do PT, Dirceu disse achar importante o partido ter candidatos às Prefeituras.

*** Admitiu, entretanto, que o PT precisa ter cuidado para “não lançar candidatura de qualquer jeito, porque pode sair enfraquecido. Principalmente quando integra um bloco coeso”.

Fábio comemora

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que a política deve ser conduzida no diálogo. Exercendo-o, Governo Federal e Congresso chegaram a um entendimento e o Veto 52 será mantido.

*** – Parabéns! No grito e com Fake News não chegaríamos a lugar algum, disse o deputado.

Amorim e Daniele

O presidente estadual do PSDB, ex-senador Eduardo Amorim, teve uma conversa com a pré-candidata à prefeita Daniele Garcia (Cidadania), atendendo a convite dela.

*** Daniele propôs a Eduardo uma aliança política em Aracaju entre os dois partidos. Nada ficou definido. Eduardo também já conversou com Valadares Filho sobre composição com o PSB.

Sobre Itabaiana

Quanto à provável candidatura de Eduardo Amorim a prefeito de Itabaiana, ele disse que não tem nada fechado, mas que as conversas estão acontecendo.

*** Insiste em dizer que “está pronto para disputar a Prefeitura e administrar a cidade”. Mas adianta que não faz disso “uma sangria desatada”.

Desmente mudanças

O vice-presidente nacional do PSL, deputado federal Julian Lemos, liga para o deputado estadual Rodrigo Valadares e informa: “a notícia sobre mudança do comando da sigla em Sergipe não procede”.

*** – Pode ficar tranquilo que palavra dada é palavra empenhada e será cumprida. Você é o presidente aí do partido e assim será, disse Julian.

*** Julian desejou sucesso aos candidatos a vereador e prefeito pela sigla em Sergipe e concluiu: “O PSL é um partido de vencedores”.

Notícia circulou

O que causou o desmentido foi uma publicação do radialista André Barros, no Instagran, anunciando que André Moura “deverá comandar o PSL em Sergipe”.

*** A informação circula já há algum tempo nos bastidores políticos do Estado, com um adendo: “caso o PSL passasse a ter o comando do governador do Rio, Wilson Witzel, do qual André é chefe da Casa Civil”.

Sérgio é o nome

O nome do ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) está praticamente escolhido para ser o pré-candidato a prefeito de Lagarto. Ele está animado e o grupo que o apoia também.

*** O ex-prefeito Jerônimo Reis, pai de Sérgio, também esteve cotado, mas ele prefere ficar fora da disputa eleitoral.

Candidatura de Ana

A jornalista Ana Alves (DEM) pretende ser candidata à Prefeitura de Propriá e já iniciou alguns contatos pelo município.

*** O DEM, entretanto, acha que Ana deveria tentar uma vaga de vereadora em Aracaju, onde tem domicílio eleitoral.

Fim da mesmice

Mais um nome para disputar a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória: coronel Bomfim, pela Democracia Cristã (DC).

Segundo informações do partido, “ele foi diretor do presídio daquele município e veio para acabar com a mesmice na cidade”.

Difícil para Gilmar

Começou a tramitar na terça-feira no TSE o recurso ordinário em que o deputado Gilmar Carvalho (PSC) recorre para mudar decisão do TRE que lhe negou direito de deixar o partido.

*** Difícil Gilmar trocar de partido para disputar a Prefeitura de Aracaju. Mudar de legenda tem prazo até 04 de abril.

Concorrem às sobras

O STF decidiu ontem como constitucional a regra do artigo 4º da Lei 13.165/2015 que exige: para que candidato seja eleito a cargo legislativo, tenha obtido individualmente a marca de 10% do quociente eleitoral.

*** Também definiu a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 13.488/2017, que permite a todos os partidos que participarem da eleição concorrer pelos lugares que sobrarem – e não apenas os que atingirem o quociente eleitoral.

Rogério pergunta

Informações levadas à CPI das Fakes News comprovam o envolvimento de Eduardo Bolsonaro. Com isso, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho pergunta: “Qual a explicação agora?”

*** – O Brasil descobre quem realmente quer destruir as instituições democráticas e que tem um projeto de tomada de poder com perseguições políticas, diz Rogério.

*** E conclui: “Somos todos vítimas! Qual o novo tema que vão criar para desviar esta descoberta tão grave?

Um bom bate papo

Uso da janela – Os partidos estão correndo para a formação de chapas de vereadores nos municípios. A perspectiva é que haja excesso de uso da ‘janela’.

Senadora participa – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) vai participar ativamente da campanha do partido nas eleições municipais. Mostra-se animada…

Para reeleição – Apesar dela não confirmar, a senadora Maria do Carmo pode disputar a reeleição em 2022 pelo DEM. O partido deseja isso, mas depende dela.

Boa conversa – O ex-prefeito de Aracaju (MDB), João Augusto Gama, teve boa conversa com o ex-ministro José Dirceu sobre a política m Sergipe.

Três nomes – O Avante, hoje presidido por Clóvis Silveira, está montando uma chapa de vereadores e espera eleger até três nomes em Aracaju.

JB retorna – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já retornou a Aracaju e reinicia o seu trabalho para formação de chapa às Câmaras Municipais.

Terá baixaria – Almeida Lima ainda está analisando a sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Acha que haverá muita baixaria durante a campanha.

Liberdade de imprensa – A Abraji fará mobilização em defesa da liberdade de imprensa ainda este mês, junto com outras entidades brasileiras da classe.

Reagir a insultos – A imprensa começa a dar os seus primeiros passos para reagir a insultos e atos que tentam denegrir a imagem dos profissionais do setor.