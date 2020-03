RONALDINHO GAÚCHO E SEU IRMÃO SÃO DETIDOS NO PARAGUAI

05/03/20 - 06:13:36

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis Moreira, foram detidos na noite desta quarta-feira (4) no Paraguai. Ronaldinho está em Assunção para compromissos comerciais e estariam com passaportes falsos.

Ronaldinho e o irmão não foram levados para uma delegacia. Eles seguem retidos, sob custódia, no hotel Yatch y Golf Clube. Eles têm audiência nesta quinta (5) com representantes do Ministério Público local e devem prestar depoimentos. Após serem ouvidos, o MP decidirá se denuncia ou não os dois brasileiros.