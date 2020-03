SES confirma mais dois casos suspeitos do novo coronavírus

05/03/20 - 12:51:40

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta quinta- feira, 5, mais dois casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19), com isso, agora, passam a ser três casos suspeitos em Sergipe. A segunda suspeita é uma mulher de 28 anos, residente em Aracaju, que chegou da Euroupa com sintomas de tosse, coriza, mialgia e diarreia.

A terceira suspeita é uma mulher de 25 anos, residente em Itabaiana, e chegou dos EUA dia 28/02. Nesta quinta- feira, 5, ela deu entrada no Regional de Itabaiana, apresentando febre, tosse, dificuldade de respirar, cefaleia, coriza e mialgia.

De acordo com a SES, foram realizadas as coletas de amostras respiratórias para pesquisa de vírus respiratórios e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen). As duas mulheres encontram-se em isolamento domiciliar com quadro clínico estável.

Os casos são considerados suspeitos de acordo com a classificação do Ministério da Saúde (MS). De acordo com a SES, o segundo caso já foi notificado ao Ministério da Saúde na última quarta- feira, 4, e o terceiro nesta quinta-feira, 5,