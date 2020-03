SEST SENAT abre inscrições para mais 1.500 vagas do projeto Qualificação de Cobradores

Iniciativa concede, gratuitamente, mudança de categoria da CNH e formação para que cobradores possam trabalhar como motoristas profissionais

O SEST SENAT abriu novas inscrições para o projeto Qualificação de Cobradores , iniciativa que forma, gratuitamente, cobradores do transporte coletivo de passageiros para que possam trabalhar como motoristas profissionais.

Ao todo, são 1.503 novas vagas em 13 unidades operacionais, em diferentes estados brasileiros (veja abaixo a relação). O prazo de inscrições encerrará no dia 22 de abril.

Os participantes do projeto têm acesso, sem qualquer custo, à mudança da categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de B para D; ao curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros (50 horas), que é exigido para quem deseja exercer essa atividade; e ao aperfeiçoamento de motoristas para o transporte de passageiros, com treinamento prático no simulador de direção (22 horas).

“Vivemos uma realidade em que as empresas precisam se adequar às transformações tecnológicas, que são rápidas e irreversíveis, e cito como exemplo a crescente adoção da bilhetagem eletrônica nos ônibus urbanos. É preciso se reinventar e o SEST SENAT está fazendo sua parte. Estamos preparando profissionais com o conhecimento técnico necessário para que trabalhem com qualidade e responsabilidade. Contribuímos, assim, para que mantenham a sua empregabilidade”, afirma o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa.

Como participar do projeto Qualificação de Cobradores

As inscrições devem ser realizadas no site sestsenat.org.br/cobradores.

Mas antes, é fundamental que o candidato leia o edital 002/2020, que também está disponível na página.

Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

– Ter, no mínimo, 21 anos completos na data da inscrição.

– Ocupar a função de cobrador de transporte coletivo, em vigência no ato da inscrição online e no comparecimento à unidade do SEST SENAT, caso seja convocado.

– Possuir CNH na categoria B há pelo menos 24 meses.

– Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou não ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses.

– Possuir vínculo empregatício com empresa de transporte coletivo urbano de passageiros contribuinte do SEST SENAT.

Locais com inscrições abertas:

Sergipe: Aracaju

Amapá: Macapá

Bahia: Itabuna, Eunápolis (Auto Posto Cabral), Salvador e Vitória da Conquista (Posto Pé da Serra)

Espírito Santo: Serra

Minas Gerais: Araxá, Divinópolis, Lavras e Varginha

Rio de Janeiro: Duque de Caxias

Rio Grande do Sul: Rio Grande (Posto Buffon)

Da assessoria

05/03/20 - 16:37:39