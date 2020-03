Shopping Jardins promove aulas gratuitas de Body Balance, ioga e alongamento

05/03/20 - 07:52:03

Atividades acontecem até o dia 6 de março, aos finais de tarde no Jardim Central

O Shopping Jardins celebra o Dia da Mulher e convida o público a relaxar e curtir momentos de puro carinho e descontração. Em parceria com a Conceito Soluções Esportivas, Academia 4Live, L’Occitane au Brésil e Espaço Equilíbrio, o centro de compras localizado na zona Sul de Aracaju (SE), promove o ‘Viver Bem Mulher’ até o domingo, 8 de março, e agracia as mulheres com aulas gratuitas de Body Balance, ioga e alongamento e serviços de Spa.

Na quinta-feira, 7 de março, a Academia 4Live realiza sessões de ioga, às 17h e 17h30, e aulas de alongamento, às 18h e 18h30. Na sexta-feira, 6 de março, acontecem aulas de Body Balance, às 16h e 16h30, e ioga, às 17h e 17h30, e a L’Occitane au Brésil brinda as mulheres com Spa das Mãos, das 18h às 19h.

O Body Balance é um programa de exercício em grupo, que une técnicas de ioga, Tai-Chi e Pilates. Acompanhados por uma música suave, os participantes realizam um treino calmo e equilibrado, onde a força e a flexibilidade são desafiadas. Indo além de uma atividade física, ioga é uma filosofia milenar que trabalha o corpo e a mente. Seus exercícios auxiliam o controle emocional, aliviam as dores do corpo e beneficiam o equilíbrio. Já as atividades de alongamento contribuem com a flexibilidade dos músculos e o alívio de tensões.

As atividades acontecem no Jardim Central, em frente à Praça de Alimentação Jardins. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no local do evento, dez minutos antes do início de cada aula ou sessão. As vagas são limitadas a 10 participantes por atividade.

Bem estar

Dando continuidade à programação, no final de semana, o ‘Viver Bem Mulher’ promove serviços gratuitos voltados ao bem viver. No sábado, 7 de março, das 16h30 às 18h30, a L’Occitane au Brésil realiza Spa das Mãos e o Espaço Equilíbrio oferece serviços de hidratação facial para todos os tipos de pele e Spa para os pés com reflexologia. A partir dos fundamentos milenares da terapia chinesa, a aplicação de pressão em pontos específicos do pé busca promover o equilíbrio energético do corpo.

No domingo, 8 de março, das 16h30 às 18h30, o Espaço Equilíbrio realiza sessões de análise capilar, massagem craniana relaxante e auriculoterapia. Utilizando princípios milenares da terapia chinesa, é feita uma análise do paciente e são fixadas sementes de mostarda em pontos específicos das orelhas para promover a harmonização energética do corpo.

Viver Bem Mulher

O quê? Em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, o Shopping Jardins promove atividades físicas, relaxantes e serviços estéticos gratuitos ao público feminino.

Quando? Até 8 de março, a partir das 16 horas.

Onde? Jardim Central do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Inscrições no local, até 10 minutos antes do início de cada atividade. Vagas limitadas a 10 participantes por aula ou sessão.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação:

5 de março (quinta-feira)

17h – Ioga com a Academia 4Live

17h30 – Ioga com a Academia 4Live

18h – Alongamento com a Academia 4Live

18h30 – Alongamento com a Academia 4Live

6 de março (sexta-feira)

16h – Body Balance com a Academia 4Live

16h30 – Body Balance com a Academia 4Live

17h – Ioga com a Academia 4Live

17h30 – Ioga com a Academia 4Live

18h às 19h – Spa para as mãos com a L’Occitane au Brésil

7 de março (sábado)

16h30 às 18h30 – Hidratação facial e Spa para os pés com o Espaço Equilíbrio e Spa para as mãos com a L’Occitane au Brésil

8 de março (domingo)

16h30 às 18h30 – Análise Capilar, Massagem Craniana e Auriculoterapia com o Espaço Equilíbrio

Foto: Divulgação

Shopping Jardins