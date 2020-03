Shopping Prêmio recebe projeto Saneamento Expresso em Socorro

Os próximos dias serão marcados por conhecimento e conscientização no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro. É hoje, 05, e amanhã, 06, alunos de escolas públicas da região e visitantes do centro de compras terão acesso ao projeto Saneamento Expresso, da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O projeto de educação ambiental apresenta à população a prática de todo o processo de saneamento com o uso de uma maquete instalada dentro de um ônibus, além da exibição de vídeos educativos. A unidade itinerante ficará aberta para a visitação de toda a população no estacionamento do shopping das 08h às 21h e o acesso é gratuito.

Além de poder conhecer melhor o ciclo do saneamento, a iniciativa é uma oportunidade para debater mudanças de hábito e o consumo consciente da água.

05/03/20 - 07:43:23

Fonte e foto assessoria