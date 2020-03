7º seminário Aracaju Acessível vai debater tecnologias assistivas

Para discutir os recursos de acessibilidade e suas aplicações no cotidiano, o 7º Seminário Aracaju Acessível: “As tecnologias assistivas a serviço da inclusão social” acontece no dia 20 de março, no auditório do Ministério Público de Sergipe(MPE). O encontro compõe a programação da 8ª Semana Aracaju Acessível, idealizada pelo vereador Lucas Aribé.

O evento será um momento de discussão sobre as tecnologias assistivas como instrumento de inclusão social para as pessoas com deficiência, debatendo a legislação e a utilização desses recursos. Irão palestrar o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do TRT 9ª região; a advogada Cláudia Grabois, que atua na área de direitos da pessoa com síndrome de Down; a professora e pesquisadora Nelma de Cássia Silva Sandes Galvão; e o jornalista Saulo Coelho, coordenador da Galera do Click Aracaju.

Lucas Aribé reforça a necessidade de promover momentos de debate sobre o tema. “Teremos verdadeiras autoridades no assunto palestrando, debatendo e contribuindo ainda mais para a promoção de políticas públicas voltadas para a inclusão. As tecnologias assistivas ainda são desconhecidas por muita gente, por isso, iniciativas como essa são importantes no que diz respeito à conscientização da sociedade”, afirma o parlamentar.

As inscrições para o evento, que são limitadas e gratuitas, podem ser feitas através do site https://sistemas.mpse.mp.br/4.5/EventosESMP/Login.aspx

Semana

Realizada há oito anos, a Semana Aracaju Acessível reúne diversos parceiros das iniciativas pública e privada e instituições do terceiro setor para discutir a inclusão e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Nesta 8ª edição, que acontece de 15 a 22 de março, o evento irá mostrar o desenvolvimento das tecnologias assistivas como recursos de acessibilidade para auxiliar o dia a dia das pessoas com deficiência.

