Academia de Inteligência Artificial é lançada em Sergipe

06/03/20 - 14:01:49

A parceria entre a Unit e a Microsoft vai permitir o máximo de experiência com as tecnologias da empresa transnacional americana

A Inteligência Artificial (AI) está mudando a forma como as organizações funcionam, em todos os setores. Acompanhando a constante evolução tecnológica e as mudanças do mercado de trabalho, a Universidade Tiradentes firmou parceria com a Microsoft e lançou a Academia de Inteligência Artificial.

O lançamento aconteceu durante a aula inaugural para os novos alunos dos cursos de Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD promovida pela coordenação do curso de Computação.

O Most Valuable Professional da Microsoft, Ângelo Belchior, apresentou um panorama do que existe de Inteligência Artificial disponível para que as pessoas possam utilizá-las dentro da plataforma da empresa transacional americana com sede em Redmond, Washington. Para Belchior, ações como a da Unit, de abrir as portas para a apresentação de conteúdos e disseminação de debates entre os estudantes são de fundamental importância para que haja um direcionamento do poder emanado da tecnologia para ações sociais benéficas. “A Inteligência Artificial já faz parte do nosso cotidiano e pode ser devastadora. Precisamos focar nossos esforços para transformar a sociedade e o meio em que vivemos através da boa utilização da IA”, afirma o palestrante.

Ainda segundo o representante da Microsoft, a pretensão é mostrar as possibilidades de acesso e a necessidade de as pessoas estarem preocupadas com o que será feito de forma benigna com todo o poder computacional existente atualmente. “A nossa ideia e mostrar como conseguimos mudar a vida das pessoas utilizando algumas das ferramentas disponibilizadas pela Microsoft”.

“Nos últimos anos fechamos parcerias com diversos fabricantes de tecnologia, inclusive com a Microsoft, que nos procurou para sugerir que fôssemos um dos parceiros para passar a utilizar nos nossos currículos algo voltado especificamente para a IA”, revela o professor e coordenador dos cursos de Computação, Fábio Batista Santos.

O docente considera a iniciativa importante por saber que a Inteligência Artificial, sua aplicabilidade nos diversos setores e pesquisas, deve ajudar os alunos a imergir cada vez mais nesse campo.

“Além dos cursos da área da computação, a parceria entre a Unit e a Microsoft disponibiliza material sobre IA para áreas específicas como saúde, negócios, educação a fim de que todos estejam inteirados do que está acontecendo no universo da Inteligência Artificial”, conclui o professor Fábio.

Fonte e foto assessoria