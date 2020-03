Aguardam-se mudanças drásticas

06/03/20 - 00:23:47

Diógenes Brayner – [email protected]

As eleições para prefeito de Aracaju estão apenas na base das conversas e anúncios de pré-candidaturas, mas ainda muito distantes de uma definição. Até 04 de agosto muita coisa pode acontecer. Inclusive nada. Mas o certo mesmo é que só tem um nome decidido e pronto para a disputa: Edvaldo Nogueira, que tentará a reeleição. Os demais se mantêm nas condições de “prováveis”, embora demonstrem certeza de que vão até o fim. Ontem mesmo a pré-candidata do Cidadania, Daniele Garcia, disse em entrevista que abriria mão da candidatura se assim o seu grupo decidir.

Provavelmente o seu bloco político não pensa nisso e praticamente fechou com ela. Dificilmente haverá mudança na indicação, a não ser que ocorra algum imprevisto. Outro nome que está nas paradas como definitivo é o de Marcio Macedo, provável candidato pelo PT, depois de anunciar afastamento do bloco de apoio a Edvaldo Nogueira. Já é adversário da atual administração e faz críticas a ela, em termos de obras e na questão social. Faz parte do jogo. Entretanto, circula entre setores do PT que se não oferecer um retrato exato de que tudo ocorrerá bem, o partido pode recuar.

A dúvida é se retornam ao mesmo bloco ou se adotam outra opção. A informação é que partidos da aliança que permanece apoiando Edvaldo, inclusive ele próprio, não aceita mais o PT como aliado, o que será um risco ou excesso de confiança.

O ex-deputado federal Valadares Filho sempre anunciou que disputaria a Prefeitura de Aracaju, mas jamais ofereceu consistência à sua decisão, mesmo que já tenha disputado o mandato por duas vezes, ambas com boa performance. Apesar disso, e pelas conversas que teve, não havia absoluta certeza de que o seu objetivo era para valer. Até que, domingo passado, o PSB em Aracaju recebeu documento da Direção Nacional do partido, que mostrava bom momento para o ex-deputado candidatar-se a prefeito. Foi o incentivo maior: na segunda-feira o diretório municipal do emitiu nota reafirmando que Valadares Filho provavelmente estaria no páreo.

Tem outros nomes como prováveis candidatos, é o caso da delegada Georlize Teles, pelo DEM, do delegado Paulo Marcio, pela Democracia Cristã (DC), e do deputado estadual Rodrigo Valadares, pelo PTB/PSL. Além do ex-senador Almeida Lima, que sequer definiu partido. Todos, de uma forma em geral – repetindo que apenas Edvaldo Nogueira é candidato definitivo – estarão na possibilidade de assumir os palanques ou buscar outros caminhos. Muita coisa pode acontecer até outubro. Talvez até antes. Já nesses próximos dias – muito próximos – pode acontecer um amplo entendimento que definira pré-candidaturas a prefeito, a vice e formação de chapa forte para vereador. Vamos todos aguardar…

Jogo bruto com canalhice

A pré-candidata do Cidadania, delegada Daniele Garcia, demonstrou surpresa com o que vem pela frente, quando da abertura da campanha eleitoral.

*** Disse que estava em Brasília e recebeu convite para filiar-se ao partido e disputar as eleições municipais: “agora venho para cá receber críticas”.

*** Daniele admite que “o jogo é bruto, sujo, muita canalhice, quando a gente vê contratos emergenciais com 24 anos. Contratos sujos, superfaturados. Um jogo onde a gente vê relatórios sendo maquiados”, disse em tom de ameaça.

Sobre Emília

A Daniele esclareceu sobre a questão da vereadora Emília Correa (Patriotas) recusar ser sua vice: “foi acordado com ela, inclusive informando que tem arquivado, e conversas mantidas com Emília no whatsapp”.

*** Como boa policial, Daniele guarda todas as conversas e whatsApp que manteve com Emília.

*** Segundo Daniele, “Emília que não quis ser candidata, não fui eu quem impôs a minha candidatura. Eu quero colaborar. Eu abro mão se assim meu grupo decidir”.

Rodrigo critica

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) solidariza-se com a vereadora Emília Corrêa (Patriotas), “pela chantagem que vem sofrendo do senador Alessandro Vieira e alguns poucos filiados ao Cidadania”.

*** – Emília Correa é uma mulher digna, séria, ética e que merece respeito, disse Rodrigo.

Seria o sonho

O deputado Rodrigo Valadares é pré-candidato a vereador de Aracaju e diz que “meu sonho é ter Emília Correa conosco na posição que ela quiser jogar”.

*** E mais: “Tê-la como vice seria a maior honra da minha vida”.

Clima favorável

Silvio Santos (PT) disse ontem que a candidatura de Marcio Macedo à Prefeitura de Aracaju, ainda está no processo inicial de organização da pré-campanha, das articulações internas e externas, “mas estamos muito otimistas”.

*** Silvio disse ainda que “estamos sentindo um ambiente muito favorável na sociedade”.

Sobre recomposição

Na próxima semana a executiva estadual do Republicanos vai conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira, sobre o apoio à sua candidatura à reeleição.

*** Tratam também de recomposição na Administração, porque o partido perdeu espaço em razão de ter se unido à oposição em 2018.

Dois ou três

A chapa de candidatos a vereador que o Republicanos está concluindo, com 36 nomes, prefere, em sua grande maioria, apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira.

*** Segundo o presidente da sigla em Sergipe, Jony Marcos, “apenas dois ou três sugerem outro nome”.

Poucas chapas

Uma liderança política calculou ontem que dos 35 partidos existentes em Sergipe, pelo menos 10 deles não terão chapas montadas para vereador em Aracaju.

*** Acrescentou que no interior a maioria dos municípios terá apenas duas chapas para Câmara Municipal: uma montada pelo prefeito e outra pela oposição.

Bolsa Família

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, quer que auditoria do TCU aponte os motivos pelos quais o governo Bolsonaro destinou apenas 3% dos novos benefícios do Bolsa Família para a região Nordeste.

*** “Aparentemente o governo está perseguindo o povo das regiões Norte e Nordeste, onde tem mais de 1 milhão de famílias aguardando o benefício”, destacou o senador.

Circula nas redes

Uma sugestão que inunda as redes da internet no Brasil: “Se a China enviar coronavirus para cá, vamos enviar políticos pra lá”.

*** “É praga contra praga”.

Distrital Misto

Diante da dificuldade para formação de chapas de vereadores, deputados estaduais e federais admitem que o próximo pleito [em 2022] voltará ao mesmo formato da proporcionalidade que era utilizado antes.

*** O ex-deputado Jony Marcos lembrou que “jamais aconteceu do Congresso voltar atrás no que aprovou”.

*** Disse que o comentário em Brasília é pela implantação do sistema Distrital Misto.

Quer informações

O senador Alessandro Vieira entrou com pedido no Ministério da Cidadania para saber informações completas acerca da fila de espera de requerentes ao Bolsa Família em Sergipe.

*** Pretende, com isso propor as melhores soluções para contensão do quadro.

Almeida disputa

O ex-senador Almeida Lima reafirmou ontem que “sobre pré-candidatura a prefeito de Aracaju eu não analiso mais nada. Sou pré-candidato”.

*** Almeida diz que começou a conversar para filiação em novo partido e fala que o anuncio é uma questão de tempo.

Sobre tratamento

O subtenente Edgard Menezes diz que não dá para entender: artista, minorias, ONG’S, Rede Globo e o judiciário entendem que transsexual é mulher, inclusive defende que usem o banheiro feminino em lugares públicos.

*** – Porém, quando são presos, não sabem aonde encarcerá-los. Minha opinião: deve ser no presídio feminino, disse.

Um bom bate papo

Uso da janela – Os partidos estão correndo para a formação de chapas de vereadores nos municípios. A perspectiva é que haja excesso de uso da ‘janela’.

Senadora participa – A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) vai participar ativamente da campanha do partido nas eleições municipais. Mostra-se animada…

Para reeleição – Apesar dela não confirmar, a senadora Maria do Carmo pode disputar a reeleição em 2022 pelo DEM. O partido deseja isso, mas depende dela.

Boa conversa – O ex-prefeito de Aracaju (MDB), João Augusto Gama, teve boa conversa com o ex-ministro José Dirceu sobre a política m Sergipe.

Três nomes – O Avante, hoje presidido por Clóvis Silveira, está montando uma chapa de vereadores e espera eleger até três nomes em Aracaju.

JB retorna – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já retornou a Aracaju e reinicia o seu trabalho para formação de chapa às Câmaras Municipais.

Terá baixaria – Almeida Lima ainda está analisando a sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Acha que haverá muita baixaria durante a campanha.

Liberdade de imprensa – A Abraji fará mobilização em defesa da liberdade de imprensa ainda este mês, junto com outras entidades brasileiras da classe.

Reagir a insultos – A imprensa começa a dar os seus primeiros passos para reagir a insultos e atos que tentam denegrir a imagem dos profissionais do setor.