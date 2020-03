AVOSOS CLAMA POR MELHORIAS NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM SUSPEITA DE CÂNCER

06/03/20 - 06:58:31

Avosos clama por melhorias no tratamento de crianças e adolescentes com suspeita e com diagnóstico de câncer

Ambulatório de Triagem na sede da Avosos já a partir do próximo mês de abril

O presidente voluntário da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), Wilson Melo, juntamente com a Diretoria da instituição, encontra-se preocupado quanto a organização da rede de atenção oncológica pediátrica no Estado de Sergipe. Diante dos desafios a superar, a Avosos está em contato frequente com Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS) e com Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), no sentido de dar sua colaboração para resolução dos desafios que venham a contribuir com melhorias no tratamento de crianças e adolescentes com suspeita e com diagnóstico de câncer.

Para superar esses desafios a Avosos propõe: implantação de um Sistema Unificado de Regulação no Estado de Sergipe, orientado por Protocolo de Acesso à consulta ambulatorial específico para oncologia pediátrica. A Avosos ofertará para Rede um Ambulatório de Triagem para casos suspeitos de câncer infantojuvenil, disponibilizando o acesso gratuito de exames laboratoriais e de imagens nos termos indicados pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) e Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope) e que faça parte de regulação da SMS de Aracaju, sem ônus para a Secretaria; estruturação do quadro de cirurgiões pediátricos para atender às necessidades dos pacientes; e melhorias no Ambulatório de Oncologia Pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) com novas instalações (recepção específica para crianças e adolescentes, Sala de Aplicação de Quimioterapia, consultórios médicos e Sala de Procedimentos).

Segundo informações do presidente Wilson Melo, os encaminhamentos junto à SMS de Aracaju, após várias reuniões, já se encontram em estágio avançado para resolução do desafio de implantação do Sistema Único de Regulação para Pediatria Oncológica, com previsão de funcionamento do Ambulatório de Triagem na sede da Avosos a partir do próximo mês de abril deste ano. “Com relação aos outros desafios estamos agendando, para os próximos dias, uma reunião com os dirigentes do HUSE e SES, em que devemos discutir a complementação da reforma do Internamento Pediátrico da Oncologia Maria Ruth Wynne Cardoso ‘Tia Ruth’. Aproveitaremos a oportunidade para discutirmos e nos colocarmos à disposição para melhorias nas instalações do Ambulatório de Oncologia Pediátrica do HUSE, que é nossa proposta, visando um tratamento com mais qualidade e mais humanizado”, informa o presidente da instituição.

A Avosos espera dar mais um importante passo para vencer os desafios em prol de crianças e adolescentes com câncer, que são a razão de ser da Avosos. “Esperamos que nessa reunião com os dirigentes possamos chegar a uma decisão favorável na superação de mais um desafio que visa, repito, um tratamento com mais qualidade e mais humanizado às crianças e adolescentes com câncer”, pontua Wilson Melo, que é também um dos fundadores da Avosos, instituição que funciona ativamente há mais de 32 anos.

Por Waneska Cipriano